Видеомонтаж из Вашего медиа или футажей, по Вашим пожеланиям.

Здравствуйте. Я занимаюсь видеомонтажом.

Смонтирую красивое видео на заказ в любой нише и в любом формате, по Вашим пожеланиям. Монтирую видеозаставки, бизнес-трейлеры, слайдшоу, YouTube-видео, заказы по обработке съёмок и цветокоррекции.

Работаю в After Effects, Vegas Pro, Photoshop, CorelDRAW. Попутные навыки: слепой метод набора текста до 300 знаков/мин; в совершенстве владею офисными программами Word, PowerPoint, Excel; базовый монтаж аудио в Sound Forge Pro.

О себе: Закончил Школу Видеомонтажа А. Радонец. Педагог. Почётный работник образования. Ветеран труда. Мастер спорта СССР. Увлекаюсь сноубордом, триатлоном, велотуризмом.