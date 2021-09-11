Видеомонтаж из Вашего медиа или футажей, по Вашим пожеланиям.
Здравствуйте. Я занимаюсь видеомонтажом.
Смонтирую красивое видео на заказ в любой нише и в любом формате, по Вашим пожеланиям. Монтирую видеозаставки, бизнес-трейлеры, слайдшоу, YouTube-видео, заказы по обработке съёмок и цветокоррекции.
Работаю в After Effects, Vegas Pro, Photoshop, CorelDRAW. Попутные навыки: слепой метод набора текста до 300 знаков/мин; в совершенстве владею офисными программами Word, PowerPoint, Excel; базовый монтаж аудио в Sound Forge Pro.
О себе: Закончил Школу Видеомонтажа А. Радонец. Педагог. Почётный работник образования. Ветеран труда. Мастер спорта СССР. Увлекаюсь сноубордом, триатлоном, велотуризмом.
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Портфолио
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