Привет! 👋
Вы нашли человека, понимающего свою работу, как посчитать пять пальцев, чтобы выполнить самое креативное задание. Я занимаюсь созданием медиаконтента уже несколько лет. Работал над несколькими проектами на заказ, проекты были умеренной сложности, хотелось бы побольше выжимать из себя с ваших заданий. Обладаю всем необходимым оборудованием, навыками и программным обеспечением для выполнения ваших капризов
Умения и навыки 易
✔ монтаж видео
✔ цветокоррекция
✔ работа со светом
✔ сведение аудио и видео дорожек
✔ работа с материалом с нескольких камер (также под нарезку)
✔ выравнивание звука (как например, ваш голос и музыка на фоне будут стабильны для прослушивания)
✔ умею работать с хромакеем
✔ современные переходы
✔ работа с масками в движении
✔ замедление/ускорение видео
✔ блюр в видео
✔ умею работать по сценарию
Имею опыт в создании
- рекламных видео
- игровых видео
- нарезок из игровых стримов
- создания хайлайтов из геймплейных видео
Посмотреть на мои работыможно в моем портфолио
Работая со мной, вы получите то, что ожидаете, в указанные сроки и с учетом всех ваших пожеланий!
Связаться со мной
Telegram @uwudarkray
Буду рад сотрудничеству
Портфолио
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