монтаж UA

Привет! 👋

Вы нашли человека, понимающего свою работу, как посчитать пять пальцев, чтобы выполнить самое креативное задание. Я занимаюсь созданием медиаконтента уже несколько лет. Работал над несколькими проектами на заказ, проекты были умеренной сложности, хотелось бы побольше выжимать из себя с ваших заданий. Обладаю всем необходимым оборудованием, навыками и программным обеспечением для выполнения ваших капризов 

Умения и навыки 易

✔ монтаж видео

✔ цветокоррекция

✔ работа со светом

✔ сведение аудио и видео дорожек

✔ работа с материалом с нескольких камер (также под нарезку)

✔ выравнивание звука (как например, ваш голос и музыка на фоне будут стабильны для прослушивания)

✔ умею работать с хромакеем

✔ современные переходы

✔ работа с масками в движении

✔ замедление/ускорение видео

✔ блюр в видео

✔ умею работать по сценарию

Имею опыт в создании 

рекламных видео

игровых видео

нарезок из игровых стримов

создания хайлайтов из геймплейных видео

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можно в моем портфолио

Работая со мной, вы получите то, что ожидаете, в указанные сроки и с учетом всех ваших пожеланий!

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 Telegram @uwudarkray

Буду рад сотрудничеству 