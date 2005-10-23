Меняла аккаунт в инстаграме несколько раз, поэтому на примерах моих работ могут стоять воттермарки: uwusa, thvuwusa, moonsterick



Монтирую в Adobe After Effects более 5 лет. Имею большой опыт и 200k подписчиков в TikTok.



Услуги:

- Монтаж видео для Youtube/Tiktok/Reels

- Создание обложки для видео на YouTube

- Обработка фотографии (цветокоррекция/ретушь/улучшение качества)



В качестве портфолио оставляю ссылку на TikTok





TikTok - https://www.tiktok.com/@uwwusa



рада любым заказам, отвечаю на все вопросы