uwusa

Анна uwusa

 
18 летРоссия/Архангельск
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Меняла аккаунт в инстаграме несколько раз, поэтому на примерах моих работ могут стоять воттермарки: uwusa, thvuwusa, moonsterick

Монтирую в Adobe After Effects более 5 лет. Имею большой опыт и 200k подписчиков в TikTok.

Услуги:
- Монтаж видео для Youtube/Tiktok/Reels
- Создание обложки для видео на YouTube
- Обработка фотографии (цветокоррекция/ретушь/улучшение качества)

В качестве портфолио оставляю ссылку на TikTok


TikTok - https://www.tiktok.com/@uwwusa

рада любым заказам, отвечаю на все вопросы

After Effects