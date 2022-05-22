Качественно и в срок, верстка сайтов, кроссбраузерность и адаптивность. HTML, Scss, Gulp, BEM, JS.
Верстка выполняется с учетом всех современных технологий.
Кроссбраузерная и адаптивная верстка.
Сроки и готовность сайта всегда учитывается.
Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
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- Методология БЭМ
- CSS, SCSS
- Bootstrap, Tailwind, GetUikit
- Библиотеки, инструменты - Swiper, Gulp, Splide и т. д.
- Адаптивная/Отзывчивая/ Адаптивная-отзывчивая верстка
- Кроссбраузерность
- Чистый аккуратный продуманный код
- Pixel Perfect верстка
- Нативный-чистый JavaScript
- Анимации CSS
- Сборщик Gulp
- FlexBox
- Grid Layout
- Оптимизация по Google PageSpeed Insights
- Figma, PSD
- Базовое SEO сайта (meta теги)
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