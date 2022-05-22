Качественно и в срок, верстка сайтов, кроссбраузерность и адаптивность. HTML, Scss, Gulp, BEM, JS.

Верстка выполняется с учетом всех современных технологий.

Кроссбраузерная и адаптивная верстка.

Сроки и готовность сайта всегда учитывается.

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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