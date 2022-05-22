uxeps

Ислом Каримов uxeps

 
22 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественно и в срок, верстка сайтов, кроссбраузерность и адаптивность. HTML, Scss, Gulp, BEM, JS.

Верстка выполняется с учетом всех современных технологий.

Кроссбраузерная и адаптивная верстка.

Сроки и готовность сайта всегда учитывается.

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь

Навыки

  • HTML , Pug
  • Методология БЭМ
  • CSS, SCSS
  • Bootstrap, Tailwind, GetUikit
  • Библиотеки, инструменты - Swiper, Gulp, Splide и т. д.
  • Адаптивная/Отзывчивая/ Адаптивная-отзывчивая верстка
  • Кроссбраузерность
  • Чистый аккуратный продуманный код
  • Pixel Perfect верстка
  • Нативный-чистый JavaScript
  • Анимации CSS
  • Сборщик Gulp
  • FlexBox
  • Grid Layout
  • Оптимизация по Google PageSpeed Insights
  • Figma, PSD
  • Базовое SEO сайта (meta теги)
JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapFigmaSCSSGulp