Активно развиваюсь в области Web и UX/UI дизайна
Портфолио https://www.behance.net/uxkankide9d
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Ключевые навыки:
—Исследование и анализ рынка
—Понимание основ юзабилити
—Создание карты сайта, структуры разделов и страниц сайта
—Скетчи, прототипы—Интерактивное прототипирование сайтов
—Описание персонажей и пользовательских сценариев
—Создание инсайтов
—Подбор шрифтов и шрифтовых пар
—Создание цветовой палитры
—Создание и использование UI kit
—Создание и дизайн презентации
—Разработка дизайн-макета сайта
—Оформление рекламных носителей: баннеры, билборды
Отлично владею программами: Photoshop
Умею работать в Axure, Sketch
Мой подход к выполнению проекта можно посмотреть тут:
https://drive.google.com/open?id=0B6acr99gvdtJZVRDdDU3YkVoa0U
Если желаете сотрудничать, прошу писать на почту [email protected]