UX/UI-дизайнер, Web-дизайнер

Активно развиваюсь в области Web и UX/UI дизайна

Портфолио https://www.behance.net/uxkankide9d

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Ключевые навыки:

—Исследование и анализ рынка

—Понимание основ юзабилити

—Создание карты сайта, структуры разделов и страниц сайта

—Скетчи, прототипы—Интерактивное прототипирование сайтов

—Описание персонажей и пользовательских сценариев

—Создание инсайтов

—Подбор шрифтов и шрифтовых пар

—Создание цветовой палитры

—Создание и использование UI kit

—Создание и дизайн презентации

—Разработка дизайн-макета сайта

—Оформление рекламных носителей: баннеры, билборды

Отлично владею программами: Photoshop

Умею работать в Axure, Sketch

Мой подход к выполнению проекта можно посмотреть тут:

https://drive.google.com/open?id=0B6acr99gvdtJZVRDdDU3YkVoa0U

Если желаете сотрудничать, прошу писать на почту [email protected]