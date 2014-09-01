uxnest

Белый uxnest

 
41 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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  • Рерайт 5 статей о дизайне на английском

    Добрый день! [b]Нам необходимо качественно переписать 5 статей о дизайне на английском языке для блога.[/b] [b]Требования:[/b] - легкий, читабельный стиль - возможно, изменить структуру статьи или заменить/привнести в нее что-то новое по смыслу  - без копипасты: статьи будут считаться принятыми ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать адаптивную верстку

    [b]Продуктовый стартап ищет опытного front-end разработчика из Украины для разработки и улучшений пользовательского интерфейса.[/b] [b]Задача:[/b] – Адаптивно заверстать около 40 экранов. [b]Stretch-goal:[/b] – Прикрепить верстку к бекенду (Laravel) и API (Node.js), – Интегрировать верстку во встроенный браузер стороннего приложения, – Сделать ...

    PHPJavascriptLaravelHTMLCSSNode.jsVue.jsReact.jsGit
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Медицинский перевод с рус/укр на английский, 180000 символов.

    Добрый день! Необходимо перевести 180000 символов (статьи, описания услуг) специализированного медицинского текста с украинского и русского на английский для сайта известной клиники. Требования к исполнителю: - Профессиональный переводчик с профильным образованием; - Специализация и большой опыт в медицинском переводе; - ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн веб-интерфейса в Axure

    Добрый день!   Есть проект, примерно 40 экранов по созданию веб-приложения. Необходимо проанализировать требования, описать пользовательские истории и сделать кликабельный детальный прототип в Axure с соблюдением UI-стиля. Проект должен быть выполнен на английском, поэтому владение хотя бы ...

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Упорядочить упоминания о компании в каталогах

    Приветствую! Одна украинская копания работает на рынке с 2004 года. За это время у нее накопилась куча упоминаний в разных отраслевых каталогах, базах данных, досках объявлений и т.д. В большей части записей информация устарела или указана ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад