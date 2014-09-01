Добрый день! [b]Нам необходимо качественно переписать 5 статей о дизайне на английском языке для блога.[/b] [b]Требования:[/b] - легкий, читабельный стиль - возможно, изменить структуру статьи или заменить/привнести в нее что-то новое по смыслу - без копипасты: статьи будут считаться принятыми ...
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
[b]Продуктовый стартап ищет опытного front-end разработчика из Украины для разработки и улучшений пользовательского интерфейса.[/b] [b]Задача:[/b] – Адаптивно заверстать около 40 экранов. [b]Stretch-goal:[/b] – Прикрепить верстку к бекенду (Laravel) и API (Node.js), – Интегрировать верстку во встроенный браузер стороннего приложения, – Сделать ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо перевести 180000 символов (статьи, описания услуг) специализированного медицинского текста с украинского и русского на английский для сайта известной клиники. Требования к исполнителю: - Профессиональный переводчик с профильным образованием; - Специализация и большой опыт в медицинском переводе; - ...Переводы8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть проект, примерно 40 экранов по созданию веб-приложения. Необходимо проанализировать требования, описать пользовательские истории и сделать кликабельный детальный прототип в Axure с соблюдением UI-стиля. Проект должен быть выполнен на английском, поэтому владение хотя бы ...Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Одна украинская копания работает на рынке с 2004 года. За это время у нее накопилась куча упоминаний в разных отраслевых каталогах, базах данных, досках объявлений и т.д. В большей части записей информация устарела или указана ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад