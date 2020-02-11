Художник дизайнер

Здравствуй, дорогой гость мой странички. Меня зовут Ирина и я художник-дизайнер. Занимаюсь созданием различных иллюстраций, логотипов и иконок и так же все знаю о полиграфии. Умело обращаюсь с программами пакета Adobe, Corel и Figma. С созданию любой работы я подхожу очень ответственно и творчески. Всегда предложу несколько вариантов и подскажу как сделать лучше. У меня очень многообразный опыт работы в различных сферах дизайна, ведь я занимаюсь им уже 8 лет :) Буду рада сотрудничеству!

https://www.behance.net/uzisuicide - дизайн

https://www.instagram.com/uzisuicide0o рисунки