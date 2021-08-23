3D Визуализация памятников. Мемориальное проектирование.

Выполняю трехмерное моделирование памятников и мемориальных комплексов. Разрабатываю архитектурный облик монументов в эскизах и детальные чертежи к ним. Обладаю высшим художественно-техническим образованием и большим опытом работы в сфере мемориального строительства и проектирования.

* Создание и разработка макета памятника.

* Изготовление чертежей для производства и монтажа комплекса.

* 3D Визуализация.