Уникальноепредложение для владельцев детских развивающих центров и интернет-магазинов:
· Если у Вас мало продаж
· Если не хватает времени на общение с клиентами
· Если Вы хотите получить конкурентное преимущество
Тогда мое предложение для Вас:
Предлагаюкомплексное продвижение вашего бизнеса в интернете:
Ø Создание продающих страниц
Ø Приглашение потенциальныхклиентов на эти страницы
Ø Выстраивание системы продаж
Ø создание e-mail рассылки для поддержанияотношений с клиентами
· Вы сэкономите своевремя и сможете заниматься тем, что Вам реально нравится;
· Получите постоянныйпоток новых клиентов и поток новых заказов;
· Клиенты останутся сВами и буду покупать снова и снова;
· Рост продаж, а главноеприбыли;
· Выстроенная системапривлечения новых клиентов и работы с ними, которую вы сможете поддерживатьсамостоятельно.
Вы ничем не рискуете, платите только за полученный результат.
Напишите мне прямо сейчас и получите бесплатнуюконсультацию по продвижению в интернете. Предложение действует до 31 августа.