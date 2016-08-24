v-e-ilina

Виктория v-e-ilina

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Комплексное продвижение детских бизнесов в интернете

Уникальноепредложение для владельцев детских развивающих центров и интернет-магазинов:

·       Если у Вас мало продаж

·       Если не хватает времени на общение с клиентами

·       Если Вы хотите получить конкурентное преимущество

Тогда мое предложение для Вас:

Предлагаюкомплексное продвижение вашего бизнеса в интернете:

Ø  Создание продающих страниц

Ø  Приглашение потенциальныхклиентов на эти страницы

Ø  Выстраивание системы продаж

Ø  создание e-mail рассылки для поддержанияотношений с клиентами

 

 

·       Вы сэкономите своевремя и сможете заниматься тем, что Вам реально нравится;

·       Получите постоянныйпоток новых клиентов и поток новых заказов;

·       Клиенты останутся сВами и буду покупать снова и снова;

·       Рост продаж, а главноеприбыли;

·       Выстроенная системапривлечения новых клиентов и работы с ними,  которую вы сможете поддерживатьсамостоятельно.

Вы ничем не рискуете,  платите только за полученный результат.

Напишите мне прямо сейчас и получите бесплатнуюконсультацию по продвижению в интернете. Предложение действует до 31 августа.