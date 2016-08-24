Комплексное продвижение детских бизнесов в интернете

Уникальноепредложение для владельцев детских развивающих центров и интернет-магазинов:

· Если у Вас мало продаж

· Если не хватает времени на общение с клиентами

· Если Вы хотите получить конкурентное преимущество

Тогда мое предложение для Вас:

Предлагаюкомплексное продвижение вашего бизнеса в интернете:

Ø Создание продающих страниц

Ø Приглашение потенциальныхклиентов на эти страницы

Ø Выстраивание системы продаж

Ø создание e-mail рассылки для поддержанияотношений с клиентами

· Вы сэкономите своевремя и сможете заниматься тем, что Вам реально нравится;

· Получите постоянныйпоток новых клиентов и поток новых заказов;

· Клиенты останутся сВами и буду покупать снова и снова;

· Рост продаж, а главноеприбыли;

· Выстроенная системапривлечения новых клиентов и работы с ними, которую вы сможете поддерживатьсамостоятельно.

Вы ничем не рискуете, платите только за полученный результат.

Напишите мне прямо сейчас и получите бесплатнуюконсультацию по продвижению в интернете. Предложение действует до 31 августа.