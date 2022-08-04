v-litvinenko

Владимир Литвиненко v-litvinenkov-litvinenko
23 годаУкраина/Полтава
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
#STANDwithUKRAINE
Вітаю Вас!
Мене звати Володимир, я студент, і майже половину свого життя я цікавлюсь дизайном.
Для дизайну використовую:
- Adobe Photoshop (в коростуванні були версії від CS6 до самої пізньої 2021р.);
- Figma (в користуванні не так давно, тож зроблю гарнющу скидку на дизайн вашого замовлення);
- Adobe Lightroom (для обробки фотографій, але в більшості надаю перевагу фотошопу).
- Обробка фото, починаючи з ретуші і закінчуючи заміною, перенесенням, вирізання об'єктів та суб'єктів;
- Створення Логотипу;
- Дизайн сторінки в Instagram (Аватарка, актуальні, пости);
- Дизайн каналу на YouTube (Аватарка, баннер, прев'ю);
- Дизайн вашого сайту в Figma.
Сподіваюсь на плідну співпрацю, до зустрічі!
| Inst: litvinenko_volodymyr; Telegram,Viber: 380991085601 |