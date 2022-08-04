v-litvinenko

Владимир Литвиненко v-litvinenko

 
23 годаУкраина/Полтава
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
#STANDwithUKRAINE

Вітаю Вас!

Мене звати Володимир, я студент, і майже половину свого життя я цікавлюсь дизайном.

Для дизайну використовую:

  • Adobe Photoshop (в коростуванні були версії від CS6 до самої пізньої 2021р.);
  • Figma (в користуванні не так давно, тож зроблю гарнющу скидку на дизайн вашого замовлення);
  • Adobe Lightroom (для обробки фотографій, але в більшості надаю перевагу фотошопу).
В мою компетенцію входе:

  • Обробка фото, починаючи з ретуші і закінчуючи заміною, перенесенням, вирізання об'єктів та суб'єктів;
  • Створення Логотипу;
  • Дизайн сторінки в Instagram (Аватарка, актуальні, пости);
  • Дизайн каналу на YouTube (Аватарка, баннер, прев'ю);
  • Дизайн вашого сайту в Figma.
Звертайтесь з питаннями, з радістю відповім.

Сподіваюсь на плідну співпрацю, до зустрічі!

| Inst: litvinenko_volodymyr; Telegram,Viber: 380991085601 |

FigmaPhotoshop