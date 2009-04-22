v0909

Basil Makil v0909

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
ICQ: 354695129

  • Создание единой карты АЗС

    Нужно создать единую онлайн-карту АЗС Украины. Привязка к Гугл. Простая админка (в программировании влазить не хочу). Онлайн-Карта АЗС Украины (часть проекта) Главная страница: Карта Украины ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка торговой ситемы для форекса

    $100

    Нужна автоматическая торговая ситема (АТС) для торговли на Форексе. Язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5). (Дубль для MT4) Система должна использывать трендовые индикаторы (ADX, MACD), Bollinger Bands, осциляторы, мультивалютные индикаторы. АТС должна ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта онлайн-карты

    Нужно создать сайт - онлайн-карту (похоже http://radugaslov.ru/europe.htm или http://ukr-map.com.ua/248976.html или вместе). /Европа, СНГ, Ближний Восток (курортные страны) Интегрировать что-то похожее (http://www.sit-trans.com/?action=distance) Навигациооные карты для навигаторов. На главной странице должен быть ...

    HTML
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание портала

    Тема сайта: Клуб автопутишествинников. Автостопом по Земле. На колосах вокруг Мира! Для начала. Нужно создать портал об Украине: достопримечательности городов, отели, автовокзалы, ж/д вокзалы, такси, различные службы, кафе и т.п. ...

    HTML
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание форума о автопутишествиях

    Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое) (http://forum.awd.ru/ http://www.marshruty.ru/) Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др. Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно создать логотип организации

    Нужно создать логотип будущей всеукраинской организации "Комітет економічної безпеки України", Національне агенство економічних реформ, Національне агентство енергетичної безпеки. Несрочно. Оплата по факту.

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание форума

    $250

    Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое) (http://forum.awd.ru/ http://www.marshruty.ru/) Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др. Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Часть диссертации (украинский язык)

    $50

    Нужно редактировать часть диссертации на тему "кадровый подбор" цитаты заменить на собственные предложения и т.п. Скорректировать лингвистический смысл текста. Проверить стилистику и т.п. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА! Оплату ...

    Редактирование и Корректура18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт по купле/продаже топлива

    Нужно создать сайт по купли/продажи сырой нефти, дизеля, бензина, угля, пеллет. Вобщем сайт такй себе энергетической биржи. + подключить несколько рсс-каналов, поставить котировки бирж на энергетическое сырье, курсы валют. Языки: русский, английский. легкая админка, ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Игра для vkontakte

    $1000

    Нужны игры - приложение для vkontakte.ru. 1. эротический уклон (типа http://www.letitsoft.com/software/mobile/0/5/3/), но лучше по дизайну. 2. игра для придурков (типа http://www.letitsoft.com/software/download/25932/Happy_Tree_Friends:_Blood_Money_Java_igra) 3. спортивную игру (типа http://www.miniclip.com/) или свои варианты ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать шаблон для скрипта iAuto

    Переделать шаблон для скрипта iAuto. http://apriori-hunters.ru/category/skripty/iauto_version_4_3_multi-language.htmlhttp://apriori-hunters.ru/category/skripty/iauto_version_4_3_multi-language.html нужно создать шаблон (примерно такой же http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=24440&amp;pr_code=6Qo3gkDh1u8tip8ti9SuvomIUQXT49) перевести на русский язык и натануть на скрипт. Сроки сжатые.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание поискового сайта

    $1000

    Нужно создать сайт. Идея сайта по аналогии из http://www.avtopoisk.ua/ Нужно такое же, но в масштабах СНГ (для начала берем Украину, Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан). Кроме того, должна быть привязка ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно создать два сайта

    Есть два домена 911callme.com 911force.com Идея такая: нужно создать два сайта. Наполнение: интерактивные карты всех штатов с разными примочками (телефоны и адреса больниц, полицейских участков, екстренных служб и т.п.). ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Финансовые программы

    Нужно ПО по финансам. 1. Аналог http://www.finanalis.ru/programs/339/2250.html 2. Аналог http://www.finanalis.ru/programs/340/2247.html Программы нужны для банковских работников. Дизайн приветствуется другой. Главное условие! ПО должно быть на двух языках: ...

    HTML
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение для vkontakte.ru

    $1000

    Приложение для Вконтакте.ру 1. Аналог (http://vkontakte.ru/app648613) или http://virtonomica.ru. 2. Футбол-менеджер. 3. Аналог http://home.finance.ua/ 4. аналог Skype. Простота в управлении, логика и т.п. Пишите цены ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайны для футболок, кепок, значков, чашек

    $100

    Нужен дизайнер для создания хороших дизайнов (надписи, картинки и т.д.) для футболок, регланов, кепок, чашек и т.д. на темы фильмов, сериалов и т.д. (темы уточняются) Нужно 100-200 различных оригинальных дизайнов. Пример и чтобы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оптимизация сайта

    $50

    Нужно наполнить контентом автопортал: статьи, обзоры, полезности для автолюбителя. Фирмы и Студии - не предлагать! только одиночки-фрилансеры, которые знают толк и хотят работать. Также нужна оптимизация+семантическое ядро сайта. Оптимизация должна включать ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для благотворительных целей

    Нужен "доброволец" для создания благотворительного сайта. Цель сайта - помочь тяжелобольным и малообеспеченным детям собрать деньги для их нужд (операции, еда, одежда и т.п.). Сайт должен быть простой в управлении, думаю по типу доски объявлений ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение контентом автопортала

    Нужно наполнить контентом автопортал: статьи, обзоры, полезности для автолюбителя. Фирмы и Студии - не предлагать! только одиночки-фрилансеры, которые знают толк и хотят работать. Также нужна оптимизация+семантическое ядро. оптимизация должна включать проставление ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Консультация по SEO
Good
Спасибо за консультации!
Ответный отзыв
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Продвижение автопортала
Хороший работодатель, оплатил все своевременно
Работу сделал отлично. Буду и дальше работать.
Ответный отзыв
megand
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Видеоролики crash-тестов автомобилей
Остались хорошие впечатления от сотрудничества. Я доволен :)
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Очень ответственный человек.
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