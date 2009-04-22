Нужно создать единую онлайн-карту АЗС Украины. Привязка к Гугл. Простая админка (в программировании влазить не хочу). Онлайн-Карта АЗС Украины (часть проекта) Главная страница: Карта Украины ...
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $15
Нужно создать профессиональное резюме и сопроводительное письмо (cover letter) на русском и английском.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужна автоматическая торговая ситема (АТС) для торговли на Форексе. Язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5). (Дубль для MT4) Система должна использывать трендовые индикаторы (ADX, MACD), Bollinger Bands, осциляторы, мультивалютные индикаторы. АТС должна ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно создать сайт - онлайн-карту (похоже http://radugaslov.ru/europe.htm или http://ukr-map.com.ua/248976.html или вместе). /Европа, СНГ, Ближний Восток (курортные страны) Интегрировать что-то похожее (http://www.sit-trans.com/?action=distance) Навигациооные карты для навигаторов. На главной странице должен быть ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
Тема сайта: Клуб автопутишествинников. Автостопом по Земле. На колосах вокруг Мира! Для начала. Нужно создать портал об Украине: достопримечательности городов, отели, автовокзалы, ж/д вокзалы, такси, различные службы, кафе и т.п. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое) (http://forum.awd.ru/ http://www.marshruty.ru/) Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др. Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно создать логотип будущей всеукраинской организации "Комітет економічної безпеки України", Національне агенство економічних реформ, Національне агентство енергетичної безпеки. Несрочно. Оплата по факту.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно создать сайт-форум об авто путешествиях. (на IPB или другое) (http://forum.awd.ru/ http://www.marshruty.ru/) Тематика - путешествия автомобилем, автостопом и др. Нужно создать базу по АЗС, отелей, СТО, больниц, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно редактировать часть диссертации на тему "кадровый подбор" цитаты заменить на собственные предложения и т.п. Скорректировать лингвистический смысл текста. Проверить стилистику и т.п. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА! Оплату ...Редактирование и Корректура18 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно создать сайт по купли/продажи сырой нефти, дизеля, бензина, угля, пеллет. Вобщем сайт такй себе энергетической биржи. + подключить несколько рсс-каналов, поставить котировки бирж на энергетическое сырье, курсы валют. Языки: русский, английский. легкая админка, ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужны игры - приложение для vkontakte.ru. 1. эротический уклон (типа http://www.letitsoft.com/software/mobile/0/5/3/), но лучше по дизайну. 2. игра для придурков (типа http://www.letitsoft.com/software/download/25932/Happy_Tree_Friends:_Blood_Money_Java_igra) 3. спортивную игру (типа http://www.miniclip.com/) или свои варианты ...Разработка игрнет заявокЗакрыт15 лет назад
Переделать шаблон для скрипта iAuto. http://apriori-hunters.ru/category/skripty/iauto_version_4_3_multi-language.htmlhttp://apriori-hunters.ru/category/skripty/iauto_version_4_3_multi-language.html нужно создать шаблон (примерно такой же http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=24440&pr_code=6Qo3gkDh1u8tip8ti9SuvomIUQXT49) перевести на русский язык и натануть на скрипт. Сроки сжатые.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужно создать сайт. Идея сайта по аналогии из http://www.avtopoisk.ua/ Нужно такое же, но в масштабах СНГ (для начала берем Украину, Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан). Кроме того, должна быть привязка ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть два домена 911callme.com 911force.com Идея такая: нужно создать два сайта. Наполнение: интерактивные карты всех штатов с разными примочками (телефоны и адреса больниц, полицейских участков, екстренных служб и т.п.). ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно ПО по финансам. 1. Аналог http://www.finanalis.ru/programs/339/2250.html 2. Аналог http://www.finanalis.ru/programs/340/2247.html Программы нужны для банковских работников. Дизайн приветствуется другой. Главное условие! ПО должно быть на двух языках: ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Приложение для Вконтакте.ру 1. Аналог (http://vkontakte.ru/app648613) или http://virtonomica.ru. 2. Футбол-менеджер. 3. Аналог http://home.finance.ua/ 4. аналог Skype. Простота в управлении, логика и т.п. Пишите цены ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен дизайнер для создания хороших дизайнов (надписи, картинки и т.д.) для футболок, регланов, кепок, чашек и т.д. на темы фильмов, сериалов и т.д. (темы уточняются) Нужно 100-200 различных оригинальных дизайнов. Пример и чтобы ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно наполнить контентом автопортал: статьи, обзоры, полезности для автолюбителя. Фирмы и Студии - не предлагать! только одиночки-фрилансеры, которые знают толк и хотят работать. Также нужна оптимизация+семантическое ядро сайта. Оптимизация должна включать ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен "доброволец" для создания благотворительного сайта. Цель сайта - помочь тяжелобольным и малообеспеченным детям собрать деньги для их нужд (операции, еда, одежда и т.п.). Сайт должен быть простой в управлении, думаю по типу доски объявлений ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно наполнить контентом автопортал: статьи, обзоры, полезности для автолюбителя. Фирмы и Студии - не предлагать! только одиночки-фрилансеры, которые знают толк и хотят работать. Также нужна оптимизация+семантическое ядро. оптимизация должна включать проставление ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад