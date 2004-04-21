v0lkovM

Максим v0lkovM

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков

Vladislavrenko
Владислав 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Нужно написать задачу по программированию на языке Java.
Java
Отличная работа.
Отличное взаимодействие. Понятная задача. Рекомендую
Ответный отзыв
Vladislavrenko
Владислав 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Нужно написать задачу по программированию на языке Java.
Java
Отличная работа исполнителя. Работа была выполнена очень быстро и качественно. Вопросов к работе не было.
Приятен в общении, задача поставлена четко. При работе вопросов не появилось
Ответный отзыв