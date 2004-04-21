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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Java
Отличная работа.
Ответный отзыв
Отличное взаимодействие. Понятная задача. Рекомендую
$5
10 баллов
3 года назад
Java
Отличная работа исполнителя. Работа была выполнена очень быстро и качественно. Вопросов к работе не было.
Ответный отзыв
Приятен в общении, задача поставлена четко. При работе вопросов не появилось