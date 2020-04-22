v10design

Виолетта Шаповалова v10design

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настройка таргетированной рекламы, графический дизайн, разработка логотипов, дизайн и фирменный стиль для соц сетей

Я Виолетта, графический дизайнер и таргетолог, помогаю предпринимателям стильно упаковать бизнес и привести клиентов!

Более подробно обо всех услугах v10design.com

Услуги дизайнера:

  • разрабатываю логотип, фирменный стиль, дизайн полиграфической продукции, оформляю аккаунты в соцсетях, рисую цифровые портреты и многое другое, что помогает бизнесу стать более конкурентоспособным и выделяться на рынке.
Услуга "﻿Настройка таргетированной рекламы":

  • Разбор аккаунта Instagram
  • Конкурентный анализ
  • Настройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager
  • Настройка Facebook Business Manager/подключение к вашему ПК для предоставления доступа (я не беру ваши пароли)
  • Создание пикселя и его установка на Taplink/сайт
  • Создание креативов для рекламной кампании
  • Написание продающих тестов для
  • Определение вашей Целевой Аудитории
  • Создание аудиторий таргетинга и ретаргетинга
  • Определение стратегии рекламы
  • Запуск рекламной кампании (далее РК)
  • Аналитика тестовой РК
  • Определение эффективной связки
  • Оптимизация