Настройка таргетированной рекламы, графический дизайн, разработка логотипов, дизайн и фирменный стиль для соц сетей

Я Виолетта, графический дизайнер и таргетолог, помогаю предпринимателям стильно упаковать бизнес и привести клиентов!

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Услуги дизайнера:

разрабатываю логотип, фирменный стиль, дизайн полиграфической продукции, оформляю аккаунты в соцсетях, рисую цифровые портреты и многое другое, что помогает бизнесу стать более конкурентоспособным и выделяться на рынке.

Услуга "﻿Настройка таргетированной рекламы":