Настройка таргетированной рекламы, графический дизайн, разработка логотипов, дизайн и фирменный стиль для соц сетей
Я Виолетта, графический дизайнер и таргетолог, помогаю предпринимателям стильно упаковать бизнес и привести клиентов!
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Услуги дизайнера:
- разрабатываю логотип, фирменный стиль, дизайн полиграфической продукции, оформляю аккаунты в соцсетях, рисую цифровые портреты и многое другое, что помогает бизнесу стать более конкурентоспособным и выделяться на рынке.
- Разбор аккаунта Instagram
- Конкурентный анализ
- Настройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager
- Настройка Facebook Business Manager/подключение к вашему ПК для предоставления доступа (я не беру ваши пароли)
- Создание пикселя и его установка на Taplink/сайт
- Создание креативов для рекламной кампании
- Написание продающих тестов для
- Определение вашей Целевой Аудитории
- Создание аудиторий таргетинга и ретаргетинга
- Определение стратегии рекламы
- Запуск рекламной кампании (далее РК)
- Аналитика тестовой РК
- Определение эффективной связки
- Оптимизация