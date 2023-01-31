v1add0s-work

Владислав v1add0s-work

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка удобных и безопасных сайтов & Доработка существующих сайтов

Имею 4 года профильного и 9 лет художественного образования.

Проработал 2 года в сфере кибербезопасности и разработки ПО.

Навыки:

  • Python

  • C/C#/C++

  • JS/TypeScript

  • Разработка защищенного ПО

  • Настройка маршрутизации

Фреймворки:

  • Django

  • React

p.s. Я стараюсь быть аполитичным, однако считаю что война является неизбежным следствие решений, принятых как правительством моей страны так и правительством Украины. Следовательно к баннеру у изголовья профиля имею негативное отношение в силу политизации моего профиля.

PythonTypeScriptReactDjango