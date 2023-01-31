v1add0s-work

Разработка удобных и безопасных сайтов & Доработка существующих сайтов

Имею 4 года профильного и 9 лет художественного образования.

Проработал 2 года в сфере кибербезопасности и разработки ПО.

Навыки:

Python

C/C#/C++

JS/TypeScript

Разработка защищенного ПО

Настройка маршрутизации

Фреймворки:

Django

React

p.s. Я стараюсь быть аполитичным, однако считаю что война является неизбежным следствие решений, принятых как правительством моей страны так и правительством Украины. Следовательно к баннеру у изголовья профиля имею негативное отношение в силу политизации моего профиля.