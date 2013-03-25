Виталина Владимировна Головня, 1982 г. р.
Цель - предоставление услуг по:
1) вычитке и литературной обработке текста (корректура, литредактирование);
2) переводу текста (рус.-укр., укр.-рус.);
3) верстка.
Образование:
2000–2005 гг. – Житомирский Государственный Университет имени Ивана Франка, специальность: учитель русского языка и литературы, диплом с отличием.
Опыт работы:
2005–2010 гг. – Житомирский Государственный Технологический Университет, должность: редактор редакционно-издательского отдела;
2010–2012 гг. – издательство «Феникс», должность: редактор-корректор, переводчик (украинский и русский языки), верстальщик.
2012 г. – Национальный агропортал Latifundist.com, должность: корректор.
Профессиональный опыт:
• консультирование авторов в лингвистических, стилистических вопросах;
• литературное редактирование, корректирование текстов (документация, статьи, монографии, книги, журналы);
• украинско-русский и русско-украинский переводы;
• макетирование и верстка книг, монографий, периодической и другой литературы;
• умение пользоваться электронными словарями и переводчиками;
• уверенный пользователь ПК, знание MS Office 2007–2010, Adobe InDesign, Internet, ICQ, E-mail, Skype;
• свободное и грамотное владение украинским и русским языками.
Личные качества:
ответственность, внимательность, умение работать качественно и в срок.
Контакты:
Е-mail: [email protected]
Тел.: (097) 239-50-17