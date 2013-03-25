Корректор, лит. редактор русских и украинских текстов, верстальщик

Виталина Владимировна Головня, 1982 г. р.

Цель - предоставление услуг по:

1) вычитке и литературной обработке текста (корректура, литредактирование);

2) переводу текста (рус.-укр., укр.-рус.);

3) верстка.

Образование:

2000–2005 гг. – Житомирский Государственный Университет имени Ивана Франка, специальность: учитель русского языка и литературы, диплом с отличием.

Опыт работы:

2005–2010 гг. – Житомирский Государственный Технологический Университет, должность: редактор редакционно-издательского отдела;

2010–2012 гг. – издательство «Феникс», должность: редактор-корректор, переводчик (украинский и русский языки), верстальщик.

2012 г. – Национальный агропортал Latifundist.com, должность: корректор.

Профессиональный опыт:

• консультирование авторов в лингвистических, стилистических вопросах;

• литературное редактирование, корректирование текстов (документация, статьи, монографии, книги, журналы);

• украинско-русский и русско-украинский переводы;

• макетирование и верстка книг, монографий, периодической и другой литературы;

• умение пользоваться электронными словарями и переводчиками;

• уверенный пользователь ПК, знание MS Office 2007–2010, Adobe InDesign, Internet, ICQ, E-mail, Skype;

• свободное и грамотное владение украинским и русским языками.

Личные качества:

ответственность, внимательность, умение работать качественно и в срок.

Контакты:

Е-mail: [email protected]

Тел.: (097) 239-50-17