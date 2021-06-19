Дизайнер
Всем привет! Меня зовут Андрей, я из Благовещенска, Россия. Я имею более 3 лет опыта в создании и дизайне логотипов, визиток, баннеров и других иллюстраций.
Мои навыки:
- Создание логотипов бренда
- Преобразование логотипов в вектор
- Исправление логотипов
- Создайте визитные карточки.
- Создание и исправление значка HUD
- Создание индивидуальных баннеров
Инструменты, которые я использую:
- Adobe Illustrators
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Paint Tool SAI
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Не стесняйтесь обращаться ко мне! Спасибо)
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