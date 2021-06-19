Дизайнер

Всем привет! Меня зовут Андрей, я из Благовещенска, Россия. Я имею более 3 лет опыта в создании и дизайне логотипов, визиток, баннеров и других иллюстраций.

Мои навыки:

- Создание логотипов бренда

- Преобразование логотипов в вектор

- Исправление логотипов

- Создайте визитные карточки.

- Создание и исправление значка HUD

- Создание индивидуальных баннеров

Инструменты, которые я использую:

- Adobe Illustrators

- Adobe Photoshop

- Adobe Lightroom

- Paint Tool SAI

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Не стесняйтесь обращаться ко мне! Спасибо)