v30082005a

Профессиональный дизайн 🎨! Соотношения цены и качества (банеры, флаеры, логотипы).🎁

👋 Привет!

Меня зовут Стефан и я дизайнер из Украини.

Знакомые предлагают написать еще книгу, о том, как я все успеваю, мне же кажется иначе — многое сделал бы еще сегодня, а уже стемнело. Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток». В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор у многих других дизайнеров скевоморфизм, и вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн.