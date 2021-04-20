v30082005a

Стефан Дизайнер v30082005a

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональный дизайн &#127912;! Соотношения цены и качества (банеры, флаеры, логотипы).&#127873;

👋 Привет!

Меня зовут Стефан и я дизайнер из Украини. 

Знакомые предлагают написать еще книгу, о том, как я все успеваю, мне же кажется иначе — многое сделал бы еще сегодня, а уже стемнело. Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток». В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор у многих других дизайнеров скевоморфизм, и вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн.