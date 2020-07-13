веб-дизайнер

Я начинающий веб-дизайнер. Предлагаю заказать лендинг или многостраничный сайт почти за бесплатно. Сейчас я прохожу обучение по веб-дизайну UI/UX. Сейчас для меня очень важно пополнить свое портфолио.

Также делаю визитные карточки (от 100 руб.)

✟ПОЧЕМУ ИМЕННО Я?✟

Составляю клиенту ТЗ, даю советы как сделать сайт функциональнее и лучше, чтобы он выглядел презентабельно и красиво. Всегда держу обратную связь. Если Вы находитесь в Уфе, то можем договориться и встретиться лично, чтобы обсудить и отрисовать пример сайта. Обычно это делается так: сначала я задаю вопросы касающиеся разработки сайта (что должно быть, что не должно), затем Вы присылаете мне любые 1-3 сайта, которые Вам понравились. От Вас еще потребуется качественные фото/текст.

Оформлю и презентую ваш бизнес в современном стиле. Работаю пока только с малым/средним бизнесом для крупных заказов пока рано) Ваш сайт может быть: представителем компании (сайт визитка), получать заявки и звонки (Landing Page), увеличить узнаваемость бренда (промо-сайт), продавать товары онлайн (интернет-магазин), получение лидов по SEO (блог), решать конкретную задачу человека (веб-сервис или приложение).

Простота в административной панели.

Передаю сайт в Ваши руки. Вы сможете самостоятельно его редактировать. Помогаю и обучаю как это делать. Если у Вас нет времени или что-то не получается я всегда на связи;)

Самая главная причина это цена и время. Обычно различные студии веб-дизайна требуют много денег в моем же случае вы сэкономите много денег и времени на создание. Я использую тильду и поэтому мне не приходится сидеть и долго программировать (на что уходит много времени). Ваш сайт может быть готов уже на следующий день. Сначала конечно же Вам может что-то не понравится поэтому всегда показываю первоначальный вариант быстро, чтобы быстрее закончить уже с Вашими поправками.

➤ ЧТО БУДЕТ ВХОДИТЬ В СТОИМОСТЬ:

дизайн-макет на выбор

верстка HTML

размещение домена и хостинга (к сожалению не бывает бесплатных сайтов, за любой сайт нужно платить)

кнопка обратной связи с клиентами

значок сайта (фавикон)

блок меню

страница "спасибо за заявку"/"ошибка"

бесплатная консультация и советы по юзабилити сайта