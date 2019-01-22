vBogdan98

Владимир Богдан vBogdan98

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Computer Vision Developer

Разработка решение в области Искусственного интеллекта, компьютерного зрения и глубокого обучения. Работаю как с короткими так и с долгосрочными проектами. 