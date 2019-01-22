$10
Есть скрипт в Jupyter Notebook. Большая часть уже написана, нужно написать функции для расчета двух параметров по предоставленным данным. Прикрепляю скрипты. Сделать нужно как можно скорее. Язык - Python
Прикладное ПО1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Разработка решение в области Искусственного интеллекта, компьютерного зрения и глубокого обучения. Работаю как с короткими так и с долгосрочными проектами.
Есть скрипт в Jupyter Notebook. Большая часть уже написана, нужно написать функции для расчета двух параметров по предоставленным данным. Прикрепляю скрипты. Сделать нужно как можно скорее. Язык - Python