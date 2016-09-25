Создание SCADA систем и ПЛК программирование

Я получил степень Бакалавра за специальностью «Автоматизация и Компьютерно-Интегрированные Технологии» и степень Магистра (красный

диплом) по Компьютерно-Интегрированным Технологическим Процессам и

Производствам в Национальном Техническом Университете Украины “КПИ”. Я

разработчик программного обеспечения для ПЛК и SCADA систем с 2+ годами

опыта. Я работаю с реальными проектами, связанными с автоматизацией

котелен и отопительного оборудования в единую систему автоматического

управления (САУ,САР), начиная с одного контура отопления и заканчивая

несколькими контурами (радиатор, теплый пол), горячим водоснабжением

(ГВС), рециркуляцией, буферными емкостями, солнечными коллекторами и

нагревом бассейнов.

Моя работа заключается в написании программного обеспечения для ПЛК и разработки систем диспетчеризации (удаленного

управления) для разных мобильных устройств и ПК.

У меня есть опыт работы с разным ПО для программирования контроллеров (ПЛК) и для

создания SCADA систем. Я гибкий и к клиентским проектам. Ответственный и

очень тщательно подхожу к решению разных задач. Готов приобрести новые

знания и опыт, при необходимости, для решения поставленной задачи.

Образование: высшее

2010-2014 НТУУ «КПИ», теплоэнергетический факультет, специализация - автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, образовательный уровень - бакалавр

2014-2016 НТУУ «КПИ», теплоэнергетический факультет, специализация - автоматизация и компьютерно-интегрированные

технологии, образовательный уровень - магистр с отличием 2014. проходил практику на заводе «Квант» в г.Киев

2016. проходил практику на предприятии ООО «Софиевка» в г.. Киев

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