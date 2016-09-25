vIZZZ_Nik

Никита vIZZZ_Nik

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание SCADA систем и ПЛК программирование

Я получил степень Бакалавра за специальностью «Автоматизация и Компьютерно-Интегрированные Технологии» и степень Магистра (красный

диплом) по  Компьютерно-Интегрированным Технологическим Процессам и

Производствам в Национальном Техническом Университете Украины  “КПИ”.   Я

разработчик программного обеспечения для ПЛК и SCADA систем с 2+ годами

опыта. Я работаю с реальными проектами, связанными с автоматизацией

котелен и отопительного оборудования в единую систему  автоматического

управления (САУ,САР), начиная с одного контура отопления и заканчивая

несколькими контурами (радиатор, теплый пол), горячим водоснабжением

(ГВС), рециркуляцией, буферными емкостями, солнечными коллекторами и

нагревом бассейнов.

Моя работа заключается в написании программного обеспечения для ПЛК и разработки систем диспетчеризации (удаленного

управления) для разных мобильных устройств и ПК.

У меня есть опыт работы с разным ПО для программирования контроллеров (ПЛК) и для

создания SCADA систем. Я гибкий и к клиентским проектам. Ответственный и

очень тщательно подхожу к решению разных задач. Готов приобрести новые

знания и опыт, при необходимости, для решения поставленной задачи.

Образование: высшее

  • 2010-2014 НТУУ «КПИ», теплоэнергетический факультет, специализация -

    автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, образовательный

    уровень - бакалавр

  • 2014-2016 НТУУ «КПИ», теплоэнергетический факультет, специализация - автоматизация и компьютерно-интегрированные

    • технологии, образовательный уровень - магистр с отличием

  • 2014. проходил практику на заводе «Квант» в г.Киев
  • 2016. проходил практику на предприятии ООО «Софиевка» в г.. Киев

Дополнительная информация:

  • продвинутый уровень английского языка, в том числе специализированной, свободное владение украинским и русским языками
  • умею пользоваться такими программами, как: AutoCad, Компас, MatLab, пакетом MS Office
  • навыки программирования на языках стандарта МЭК 61131-3 (IL, ST, LD, FBD, SFC) и языках высокого уровня (Pascal, C, C ++, C #)
  • опыт программирования в таких средах: CoDeSys, TIA Portal, PC WORX, LOGO! Soft Comfort, BACnet, Galaxy, Конфигуратор FBD
  • навыки разработки и верстки сайтов (HTML4, HTML5, CSS, JavaScript)
  • опыт создания систем диспетчеризации на основе SCADA InTouch, WIN CC, ESM (Engineering Systems Manager)
  • навыки работы с базами данных (MS Access, Ado.Net, SQL)
  • опыт работы с контроллерного техникой SIEMENS, Honeywell, PHOENIX CONTACT, РАУТ, ОВЕН
  • опыт интеграции системы в единую сеть и обмена данными по протоколу ModBus с использованием OPC сервера
  • опыт монтажа и электрической коммутации щитового и внещитовых оборудования
  • имею водительские права категории В