Я получил степень Бакалавра за специальностью «Автоматизация и Компьютерно-Интегрированные Технологии» и степень Магистра (красный
диплом) по Компьютерно-Интегрированным Технологическим Процессам и
Производствам в Национальном Техническом Университете Украины “КПИ”. Я
разработчик программного обеспечения для ПЛК и SCADA систем с 2+ годами
опыта. Я работаю с реальными проектами, связанными с автоматизацией
котелен и отопительного оборудования в единую систему автоматического
управления (САУ,САР), начиная с одного контура отопления и заканчивая
несколькими контурами (радиатор, теплый пол), горячим водоснабжением
(ГВС), рециркуляцией, буферными емкостями, солнечными коллекторами и
нагревом бассейнов.
Моя работа заключается в написании программного обеспечения для ПЛК и разработки систем диспетчеризации (удаленного
управления) для разных мобильных устройств и ПК.
У меня есть опыт работы с разным ПО для программирования контроллеров (ПЛК) и для
создания SCADA систем. Я гибкий и к клиентским проектам. Ответственный и
очень тщательно подхожу к решению разных задач. Готов приобрести новые
знания и опыт, при необходимости, для решения поставленной задачи.
Образование: высшее
- 2010-2014 НТУУ «КПИ», теплоэнергетический факультет, специализация -
автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, образовательный
уровень - бакалавр
- 2014-2016 НТУУ «КПИ», теплоэнергетический факультет, специализация - автоматизация и компьютерно-интегрированные
- 2014. проходил практику на заводе «Квант» в г.Киев
- 2016. проходил практику на предприятии ООО «Софиевка» в г.. Киев
технологии, образовательный уровень - магистр с отличием
- продвинутый уровень английского языка, в том числе специализированной, свободное владение украинским и русским языками
- умею пользоваться такими программами, как: AutoCad, Компас, MatLab, пакетом MS Office
- навыки программирования на языках стандарта МЭК 61131-3 (IL, ST, LD, FBD, SFC) и языках высокого уровня (Pascal, C, C ++, C #)
- опыт программирования в таких средах: CoDeSys, TIA Portal, PC WORX, LOGO! Soft Comfort, BACnet, Galaxy, Конфигуратор FBD
- навыки разработки и верстки сайтов (HTML4, HTML5, CSS, JavaScript)
- опыт создания систем диспетчеризации на основе SCADA InTouch, WIN CC, ESM (Engineering Systems Manager)
- навыки работы с базами данных (MS Access, Ado.Net, SQL)
- опыт работы с контроллерного техникой SIEMENS, Honeywell, PHOENIX CONTACT, РАУТ, ОВЕН
- опыт интеграции системы в единую сеть и обмена данными по протоколу ModBus с использованием OPC сервера
- опыт монтажа и электрической коммутации щитового и внещитовых оборудования
- имею водительские права категории В