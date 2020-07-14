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Чем могу быть Вам полезен ↓

- Авторские песни под ключ

- Дистрибуция музыки на площадках (BOOM, Youtube Music, iTunes, Яндекс Музыка,Google Play, Spotify, Deezer, Shazam, Amazon, Saavn, Zvooq)

- Комплексное продвижение артистов

- Качественная реклама от блогеров

- Сведение/ Мастеринг композиции

- Услуги дизайна

- Администратор в соц.сетях

- Создание аудио тегов к битам

- Обучение вокалу и написанию музыки

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