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- Авторские песни под ключ
- Дистрибуция музыки на площадках (BOOM, Youtube Music, iTunes, Яндекс Музыка,Google Play, Spotify, Deezer, Shazam, Amazon, Saavn, Zvooq)
- Комплексное продвижение артистов
- Качественная реклама от блогеров
- Сведение/ Мастеринг композиции
- Услуги дизайна
- Администратор в соц.сетях
- Создание аудио тегов к битам
- Обучение вокалу и написанию музыки
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