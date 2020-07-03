Сайты на Tilda с высокой конверсией

Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я веб-дизайнер. Я живу в Москве и всегда рада живым встречам с клиентом.

Я создаю сайты с нуля, прописываю все смыслы под Ваши задачи, потому что смыслы - 80% сайта.

Я считаю, что сайт должен быть совместной работой дизайнера и клиента, поэтому на всех этапах я все согласовываю.

Этапы моей работы:

1) Проведение брифа - онлайн или офлайн встреча, где я узнаю все необходимое о Вашем бизнесе, провожу анализ клиентов и конкурентов, подбираю примеры дизайна под Ваш бизнес, мы создаем примерную структуру сайта

2) Создание и утверждение прототипа - я создаю черно-белый макет сайта, где созданы все тексты и выбрано расположение всех деталей сайта. В прототип можно вносить правки, после утверждения прототипа структура сайта не меняется

3) Создание и утверждение дизайна - я создаю несколько вариантов первого экрана сайта, Вы утверждаете один из них. После утверждения стиля я создаю дизайн всего сайта, в него так же вносятся правки по необходимости.

4) Верстка сайта - я переношу сайт на Tilda, адаптирую сайт под все устройства и подключаю все необходимые программы.

5) Передача доступов

Больше информации обо мне Вы можете найти на моем сайте: http://www.vctry.ru/