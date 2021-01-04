Дизайн лендинга в Figma

В веб дизайне уже более 3 лет, в прошлом окончил художественную школу и несколько курсов по веб дизайну. Сейчас разрабатываю дизайн для всех вид полиграфической продукции:

- Логотипы / Визитки (как с нуля, так и по шаблону)

- Баннеры для соц сетей и сайтов

- Наружная реклама и тд.

Работаю только на фриланс биржах, соответственно без отрыва на другую деятельность.

Никуда не пропаду , сдам заказ вовремя.

Работаю в Illustrator, Figma, Photoshop, Lightroom