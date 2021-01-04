Дизайн лендинга в Figma
В веб дизайне уже более 3 лет, в прошлом окончил художественную школу и несколько курсов по веб дизайну. Сейчас разрабатываю дизайн для всех вид полиграфической продукции:
- Логотипы / Визитки (как с нуля, так и по шаблону)
- Баннеры для соц сетей и сайтов
- Наружная реклама и тд.
Работаю только на фриланс биржах, соответственно без отрыва на другую деятельность.
Никуда не пропаду , сдам заказ вовремя.
Работаю в Illustrator, Figma, Photoshop, Lightroom
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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