v_bykadorova

Веб-дизайнер, графический дизайнер

Изучила веб-дизайн. Создаю дизайн сайта, который отобразит концепцию работы Вашей фирмы, вызовет нужную эмоцию у пользователя сайтом и повысит количество потенциальных пользователей услугами вашего предприятия.

Получаю образование по специальности "Графический дизайнер". Создаю запоминающиеся логотипы, разрабатываю уникальный фирменный стиль и оформляю информационную продукцию, которые отобразят суть работы и особенности Вашего бренда, выделят его среди конкурентов.