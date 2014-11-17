v_dementeva

Редактор, корректор

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Август 2014 — по настоящее время Сентябрь 2013 — Август 2014 1 год

ГУП Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» Санкт-Петербург Редактор (внештатный) - редактура рукописей (научная, философская, художественная литература); - работа с авторами; - корректура верстки. ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Екатеринбург, urfu.ru Ассистент кафедры истории философии и философии образования - проведение семинарских занятий по курсу "Философия" для студентов

Департамента "Биологический факультет", аттестация студентов;

- участие в проведении занятий по курсам "Актуальные проблемы

толерантности в международных отношениях" для студентов Департамента

международных отношений, "История антропологических учений" и

"Новейшие течения и направления в современной философии" для

студентов Департамента философии;

- разработка и обновление учебных курсов;

- участие в мероприятиях, проводимых кафедрой и университетом (конференции,

научные школы, детский лагерь при университете);

- составление отчетов о научно-педагогической деятельности.

Июнь 2013 — Август 2014

1 год 3 месяца

ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.

Ельцина Екатеринбург, urfu.ru Лаборант учебно-методической лаборатории "Философская социолингвистика"

кафедры истории философии и философии образования, помощник декана Учебно-методическая работа:

- разработка и составление учебных планов;

- участие в мероприятиях, проводимых кафедрой и университетом (конференции,

научные школы, детский лагерь при университете);

- составление отчетов о деятельности кафедры.

Обязанности помощника декана:

- оформление командировок;

- получение корреспонденции, ведение переписки;

- оформление отчетов о научно-педагогической деятельности руководителя;

- участие в редактуре научных текстов и переводов;

- прочие поручения руководителя.

Апрель 2013 — Май 2013

2 месяца

Филиал ОАО КБ "Петрокоммерц" в г. Екатеринбурге Екатеринбург Секретарь (с функциями специалиста по работе с персоналом) Обязанности секретаря:

- составление приказов, писем и служебных записок;

- регистрация входящей и исходящей корреспонденции, счетов, товарных

накладных, актов, счетов-фактур, приказов и распоряжений;

- рассылка и тиражирование исходящих и внутренних документов;

- заказ билетов и бронирование гостиниц для сотрудников, направляемых в

командировки.

Обязанности специалиста по работе с персоналом:

- кадровое делопроизводство в Филиале (около 30 человек) - прием на работу,

увольнение, заполнение трудовых книжек и больничных листов, прием заявлений

от сотрудников;

- подбор персонала (размещение вакансий, самостоятельный поиск подходящих

резюме, проведение первичных телефонных собеседований, организация встреч с

руководителем.

Январь 2013 — Февраль 2013

2 месяца

ООО "Служба персонала" Екатеринбург Специалист по кадрам Участие в проекте по восстановлению кадрового делопроизводства на условиях фриланса (3

недели)

Восстановление кадрового делопроизводства для заказчика за три последних года

(42 сотрудника):

- разработка штатных расписаний и изменений к ним;

- составление приказов о введении в действие штатных расписаний, локальных

нормативных актов;

- восстановление приказов о приемах на работу, переводах и увольнениях;

- восстановление личных дел сотрудников, личных карточек Т2, трудовых

договоров и дополнительных соглашений к ним, должностных инструкций;

- разработка графиков отпусков и составление приказов на отпуск;

- составление журналов регистрации приказов о приеме на работу, увольнении и

отпусках;

- внесение записей в трудовые книжки сотрудников;

- восстановление книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

- консультация заказчика по вопросам кадрового делопроизводства.

Август 2011 — Январь 2013

1 год 6 месяцев

ООО Торговый Дом "Конфетный Двор" Екатеринбург, www.konfetdvor.ru Помощник менеджера по персоналу Кадровое делопроизводство:

- подготовка документов при приеме на работу, переводе и увольнении;

- ведение личных карточек и личных дел сотрудников организации;

- составление приказов на отпуск;

- работа с больничными листами сотрудников;

- работа с кадровыми документами: составление приказов, участие в разработке

трудовых договоров, должностных инструкций, локальных нормативных актов

(правил внутреннего трудового распорядка и пр.);

- внесение записей в трудовые книжки сотрудников;

- предоставление сотрудникам справок, копий трудовых книжек, расчет трудового

стажа;

- взаимодействие с Пенсионным Фондом РФ.

Подбор персонала:

- поиск персонала в офис и на производство в Екатеринбурге (размещение

вакансий, самостоятельный поиск подходящих резюме, интервью);

- удаленный поиск персонала по всей территории РФ, в том числе массовый

подбор (размещение вакансий, отбор кандидатов по резюме, проведение телефонных

собеседований, организация встреч с руководителем направления);

Прочие обязанности:

- участие в организации корпоративных мероприятий;

- работа с входящей корреспонденцией (регистрация писем, доставка

сотрудникам);

- заказ воды, канцтоваров и прочих необходимых для деятельности офиса

товаров.

Май 2008 — Сентябрь 2008

5 месяцев

Студия загара Екатеринбург Администратор - общение с клиентами солярия;

- продажа сопутствующих товаров (косметика для загара);

- работа с кассовым аппаратом

Высшее образование

2013

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург Философский, магистр

2011

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,

Екатеринбург Философский, бакалавр

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной Английский — могу проходить интервью

Дополнительная информация

Обо мне

- опыт преподавательской деятельности, разработки лекций и учебных планов; - опыт редактуры и корректуры текстов; - знание редакторских знаков; - высокая грамотность, отличное знание русского языка; - навыки проведения интервью с кандидатами;

- навыки работы с кадровыми документами, с личными делами сотрудников;

- опытный пользователь ПК (пакет Microsoft Office, 1C 8.2);

- английский язык - Upper Intermediate level.

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