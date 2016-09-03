v_dornov

Дорнов Виктор v_dornov

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+,

    Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 KIEV (+2 GMT)

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это

непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным

контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

Skype: live:v.dornov7

E-mail: ***

Telegram: @vdornov