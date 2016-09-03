Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 KIEV (+2 GMT)

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это

непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

Яндекс Деньги.

контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

Skype: live:v.dornov7

E-mail: ***

Telegram: @vdornov