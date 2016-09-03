Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+,
Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 9:00 KIEV (+2 GMT)
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это
непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.
контактным данным для связи со мной - будем работать!!!
Skype: live:v.dornov7
E-mail: ***
Telegram: @vdornov