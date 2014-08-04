v_fedulkin

Верстальщик, дизайнер

Опыт работы 3 года в веб студии на должности веб-технолога. Работал на продакшн проектах, общался с заказчиками, консультировал новых сотрудников.

Пара моих работ:

http://creatingweb.org.ru/fitness/ - верстка

http://creatingweb.org.ru/babor/ - верстка

http://fedulkin.dev.crealink.ru/mglk/ - верстка

https://www.behance.net/gallery/16808155/Hipser-Coffee-Brand - дизайн

https://www.behance.net/gallery/17809227/otkrytyj-mir-dizajn-sajta - дизайн + верстка

http://fedulkin.dev.crealink.ru/ - дизайн + верстка

Имеется неплохой опыт верстки и надяжки на вордпресс:

http://funkids-travel.ru/ - верстка + натяжка

http://nk-tv.net/ - частичная верстка + натяжка (частичная, потому что над проектом работала команда из нескольких человек)

Так же имеется опыт работы с 1C Битрикс - на уровне создания инфоблоков, инициализации и кастомизации компонентов.

Умею верстать адаптивно. Понимаю и уважаю семантику и валидность

В разработке использую собственную методолгоию, основанную на БЭМ (если точнее, упрощенный БЭМ).