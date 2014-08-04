v_fedulkin

Опыт работы 3 года в веб студии на должности веб-технолога. Работал на продакшн проектах, общался с заказчиками, консультировал новых сотрудников.
Пара моих работ:
http://creatingweb.org.ru/fitness/ - верстка
http://creatingweb.org.ru/babor/ - верстка
http://fedulkin.dev.crealink.ru/mglk/ - верстка
https://www.behance.net/gallery/16808155/Hipser-Coffee-Brand - дизайн
https://www.behance.net/gallery/17809227/otkrytyj-mir-dizajn-sajta - дизайн + верстка
http://fedulkin.dev.crealink.ru/ - дизайн + верстка
Имеется неплохой опыт верстки и надяжки на вордпресс:
http://funkids-travel.ru/ - верстка + натяжка
http://nk-tv.net/ - частичная верстка + натяжка (частичная, потому что над проектом работала команда из нескольких человек)
Так же имеется опыт работы с 1C Битрикс - на уровне создания инфоблоков, инициализации и кастомизации компонентов.
Умею верстать адаптивно. Понимаю и уважаю семантику и валидность
В разработке использую собственную методолгоию, основанную на БЭМ (если точнее, упрощенный БЭМ).