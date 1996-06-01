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Проживание Саха-Якутия

Дом. адрес г.Мирный

Образование

основное

2004 — Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Промышленная электроника, инженер электроник

1993 — Рыльский авиационно-технический колледж гражданской авиации, Радиолокационные системы, техник-радиоэлектроник

Повышение квалификации/курсы

2001 — BSCN Cisco Systems, АМТ-ГРУП, свидетельство

2001 — ICND Cisco Systems, АМТ-ГРУП, свидетельство

2001 — OS UNIX, МГТУ, свидетельство

2003 — Passport Operation and Maintenance, Beltel, свидетельство

2005 — Защита информации на предприятие, Информзащита, свидетельство

Тесты/Экзамены

2007 — CCNA, Cisco Systems,

Профессиональный опыт

01.2007 - , СТ “Алмазавтоматика” АК «АЛРОСА» г. Мирный Якутия

Главный инженер центра технического обслуживания телекоммуникационных систем связи

- Развитие, эксплуатация распределенной мультисервисной сети АК «АЛРОСА»

- Подготовка и реализация решений в области телекоммуникаций и связи для предприятий входящих в состав АК «АЛРОСА»

- Проведение аудита и разработка стратегии реструктуризации существующей мультисервисной сети

- Планирование и контроль поставок оборудования, заключение договоров с поставщиками оборудования, договоров технической поддержки

- Участие в работе по формированию бюджета треста в области телекоммуникационных систем и систем связи

- Распределение обязанностей между сотрудниками центра(30 человек), контроль рабочих процессов

- Разработка оперативных схем реагирования в аварийных и нештатных ситуациях

- Подбор и найм, обучение технического персонала

Основные реализованные проекты:

1.Организация системы непрерывного мониторинга оборудования интегрированной сети и качества предоставляемых сервисов. Проект ситуационного центра управления сетью–2007г.

Платформы:HP OpenView NNM; Cisco Works; Optivity Telephony Manager

2.Создание системы видеоконференцсвязи Управление АК “АЛРОСА” г. Мирный - Управление АК “АЛРОСА” г. Москва -2007г.

Платформы:Cisco(C2821, Cat6500, Cat3750); Nortel (Passport 7480); Tandberg

3.Проект мультисервисной сети Управление АК “АЛРОСА” г. Москва, консультация подрядчика на этапе реализации проекта -2007г.

Платформы:Cisco(ASA5510, C2821, Cat6500, Cat3750)

4.Участие в проекте по реструктуризации корпоративной почтовой системы, реализован специалистами “Aplana Software” - 2007г.

Платформы:IBM Lotus Domino

5.ADSL доступ к сети "INTERNET" для населения г. Удачный, п. Айхал, г. Мирный (500 портов) – 2008г.

Платформы:Cisco(c7200, C2821); DSLAM Zyxel; FreeBSD(NetUP)

6.Система видеоконференцсвязи для структурных подразделений СТ “Алмазавтоматика г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал на существующей сетевой инфраструктуре- 2008г.

Платформы:Cisco(c7200, Cat6500, Cat3750); Tandberg

01.2003 - 01.2007, СТ “Алмазавтоматика” АК «АЛРОСА» г. Мирный Якутия

Начальник участка телекоммуникационных систем связи

- Проектирование, строительство телекоммуникационных сетей связи на производственных площадках Компании

(Западная Якутия)

- Оптимизация качества предоставляемых сервисов для корпоративных пользователей и населения региона

- Контроль за выполнением работ в процессе текущей эксплуатации, регламентных работ

- Надзор за выполнением работ подрядными организациями

- Управление техническим персоналом (15 человек)

Основные реализованные проекты:

1.Участие в проекте создания новой интегрированной сети передачи голоcа и данных, реализованном специалистами НР -2003-2004г.

Платформы:Cisco(С7500, C7200, Cat6500, Cat2950), Nоrtel (Pasport 7480,6440), Nortel(Meridian 81C,11C), Nortel(SDH TN-1C)

2.Разработка и реализация проекта миграции сетей и сервисов в связи с реализацией проекта НР -2005г.

Платформы:Cisco(C7500, C7200, Cat6500, Cat2950, Cat3750), Nоrtel (Pasport 7480,6440), Nortel(Meridian 81C,11C), Nortel(SDH TN-1C)

3.Организация доступа к услуге IP-телефонии с использованием карт предоплаты для пользователей ведомственной телефонной сети Компании в удаленных населенных пунктах г. Удачный, п. Айхал –2005г

Платформы:Cisco(AS5350), Linux(Global One)

4.Dial-up доступ к сети "INTERNET" для населения г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал(180 портов) – 2006г.

Платформы:Cisco(AS5350), Linux(Global One)

5.Подключения удаленных предприятий Компании в г. Иркутск, г. Усть-Кут, п. Маркока, п. Накын к корпоративной сети передачи голоса и данных с применением технологии Frame Relay - 2006г.

Платформы:Cisco(C3700, C1800), Nortel (Meridian 11C)

01.2002 - 01.2003, СТ “Алмазавтоматика” АК «АЛРОСА» г. Мирный Якутия

Ведущий инженер электронщик

- Эксплуатация магистральных и городских мультисервисных сетей связи(Nortel Networks, Cisco Systems)

- Развитие, интеграция в существующую сетевую архитектуру голосового сервиса (Nortel Meridian)

- Выполнение технических мероприятий по обеспечению

информационной безопасности корпоративных сервисов

Реализованные проекты:

1.Создание телекоммуникационных сетей на территориях производственных площадок Компании и перевод магистральных каналов передачи голоса и данных на оборудование Nortel Passport п. Анабар, г. Удачный, п. Айхал, п. Накын, г. Ленск, г. Мирный - 2003г.

Платформы:Nortel (Passport 6440, Passport 6420)

2.Участие в проекте создания конференцсвязи для Мирнинского ГОКа(40 абонентов), реализован специалистами “BELTEL”- 2003г.

Платформы:Nortel (Meridian 61 MICB), Windows NT Server

10.2000 - 01.2002, СТ “Алмазавтоматика” АК «АЛРОСА» г. Мирный Якутия

Инженер электроник

- Монтаж, настройка, эксплуатация оборудования корпоративной сети передачи голоса и данных(CiscoSystems, NortelNetworks)

- Тех.поддержка оборудования серверной группы (OS FreeBSD, Windows NT/2000)

Реализованные проекты:

1.Внедрение единой корпоративной почтовой системы для структурных предприятий АК «АЛРОСА» - 2001г.

Платформы:FreeBSD(Postfix)

2.Участие в проекте по организация магистральных спутниковых каналов на территории Западной Якутии между производственными площадками алмазодобывающих предприятий Компании (8 узлов) – 2000-2001г.

Платформы:Motorola

3.Участие в проекте создания корпоративной сети передачи голоса на базе оборудования Nortel Meridian (порядка 3000 портов). Организация межстанционных соединений по потокам PRI. Проект реализован специалистами “BELTEL”- 2000-2002г.

Платформы:Nortel(Meridian 11, Meridian 61)

06.1996 - 10.2000, ГУП «Сахааэроконтроль»

Инженер центра коммутации сообщений

- Монтаж, настройка и эксплуатация комплекса стационарной сети

авиационной связи(АФТН);

- Эксплуатация системы управления воздушным движением АС УВД "АЛЬФА";

- Проектирование, монтаж и администрирование ЛВС на базе ОС Windows NT,

обеспечение доступа в Интернет (50 пользователей);

Реализованные проекты:

1. Внедрение автоматизированной терминальной системы непрерывного оповещения о метеорологической информации (АТИС) АП г.Мирный -1999г.

Платформы:Windows NT Server (АТИС)

06.1993 - 06.1996, Мирнинское авиапредприятие АК «АЛРОСА», г. Мирный

Техник-радиоэлектроник

- Обеспечение бесперебойной работы оборудования радиолокационных и радионавигационных комплексов.

Дополнительная информация

Гражданство:

Россия

Разрешение на работу в странах:

Россия

Языки

Русский: Родной язык

английский: читаю профессиональную литературу

Ключевые навыки

Профессиональные навыки:

Анализ рынка телекоммуникаций;

Успешное ведение переговоров с интеграторами;

Написание технических заданий;

Участие в предпроектном обследовании;

Руководство проектами;

Cisco Systems(на уровне ССNP):

- Routing (RIP‚ EIGRP‚ OSPF‚ BGP)

- Swithing (Trunks, VLAN,VTP,STP‚ PVST+‚ MST)

- WAN ,LAN (TCP/IP, PPP, Frame Relay, ATM, HDLC, HSRP, VPN, NAT/PAT)

- Voice (VOIP, VoFR, QoS,ISDN PRI EDSS-1/QSIG,H.323,SIP)

- Troubleshooting

Nortel Passport(64xx,74xx):

-Trunkin, PORS, Voice Networking, Frame Relay, IP Routing

IP PBX Asterisk(установка, настройка и адаптация под нужды предприятия)

Операционные системы:

- FreeBSD,Linux (Postfix, Sendmail, Samba, Squid‚ Syslog, Apache, Ipfw, Bind, Radius, Tacacs, Mrtg)

- MS Windows 9х/ME/200x/XP

Прочие программные продукты: MS Visio,IBM Lotus Domino 7.0