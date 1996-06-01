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ICQ 100595303
Проживание Саха-Якутия
Дом. адрес г.Мирный
Образование
основное
2004 — Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Промышленная электроника, инженер электроник
1993 — Рыльский авиационно-технический колледж гражданской авиации, Радиолокационные системы, техник-радиоэлектроник
Повышение квалификации/курсы
2001 — BSCN Cisco Systems, АМТ-ГРУП, свидетельство
2001 — ICND Cisco Systems, АМТ-ГРУП, свидетельство
2001 — OS UNIX, МГТУ, свидетельство
2003 — Passport Operation and Maintenance, Beltel, свидетельство
2005 — Защита информации на предприятие, Информзащита, свидетельство
Тесты/Экзамены
2007 — CCNA, Cisco Systems,
Профессиональный опыт
01.2007 - , СТ “Алмазавтоматика” АК «АЛРОСА» г. Мирный Якутия
Главный инженер центра технического обслуживания телекоммуникационных систем связи
- Развитие, эксплуатация распределенной мультисервисной сети АК «АЛРОСА»
- Подготовка и реализация решений в области телекоммуникаций и связи для предприятий входящих в состав АК «АЛРОСА»
- Проведение аудита и разработка стратегии реструктуризации существующей мультисервисной сети
- Планирование и контроль поставок оборудования, заключение договоров с поставщиками оборудования, договоров технической поддержки
- Участие в работе по формированию бюджета треста в области телекоммуникационных систем и систем связи
- Распределение обязанностей между сотрудниками центра(30 человек), контроль рабочих процессов
- Разработка оперативных схем реагирования в аварийных и нештатных ситуациях
- Подбор и найм, обучение технического персонала
Основные реализованные проекты:
1.Организация системы непрерывного мониторинга оборудования интегрированной сети и качества предоставляемых сервисов. Проект ситуационного центра управления сетью–2007г.
Платформы:HP OpenView NNM; Cisco Works; Optivity Telephony Manager
2.Создание системы видеоконференцсвязи Управление АК “АЛРОСА” г. Мирный - Управление АК “АЛРОСА” г. Москва -2007г.
Платформы:Cisco(C2821, Cat6500, Cat3750); Nortel (Passport 7480); Tandberg
3.Проект мультисервисной сети Управление АК “АЛРОСА” г. Москва, консультация подрядчика на этапе реализации проекта -2007г.
Платформы:Cisco(ASA5510, C2821, Cat6500, Cat3750)
4.Участие в проекте по реструктуризации корпоративной почтовой системы, реализован специалистами “Aplana Software” - 2007г.
Платформы:IBM Lotus Domino
5.ADSL доступ к сети "INTERNET" для населения г. Удачный, п. Айхал, г. Мирный (500 портов) – 2008г.
Платформы:Cisco(c7200, C2821); DSLAM Zyxel; FreeBSD(NetUP)
6.Система видеоконференцсвязи для структурных подразделений СТ “Алмазавтоматика г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал на существующей сетевой инфраструктуре- 2008г.
Платформы:Cisco(c7200, Cat6500, Cat3750); Tandberg
01.2003 - 01.2007, СТ “Алмазавтоматика” АК «АЛРОСА» г. Мирный Якутия
Начальник участка телекоммуникационных систем связи
- Проектирование, строительство телекоммуникационных сетей связи на производственных площадках Компании
(Западная Якутия)
- Оптимизация качества предоставляемых сервисов для корпоративных пользователей и населения региона
- Контроль за выполнением работ в процессе текущей эксплуатации, регламентных работ
- Надзор за выполнением работ подрядными организациями
- Управление техническим персоналом (15 человек)
Основные реализованные проекты:
1.Участие в проекте создания новой интегрированной сети передачи голоcа и данных, реализованном специалистами НР -2003-2004г.
Платформы:Cisco(С7500, C7200, Cat6500, Cat2950), Nоrtel (Pasport 7480,6440), Nortel(Meridian 81C,11C), Nortel(SDH TN-1C)
2.Разработка и реализация проекта миграции сетей и сервисов в связи с реализацией проекта НР -2005г.
Платформы:Cisco(C7500, C7200, Cat6500, Cat2950, Cat3750), Nоrtel (Pasport 7480,6440), Nortel(Meridian 81C,11C), Nortel(SDH TN-1C)
3.Организация доступа к услуге IP-телефонии с использованием карт предоплаты для пользователей ведомственной телефонной сети Компании в удаленных населенных пунктах г. Удачный, п. Айхал –2005г
Платформы:Cisco(AS5350), Linux(Global One)
4.Dial-up доступ к сети "INTERNET" для населения г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал(180 портов) – 2006г.
Платформы:Cisco(AS5350), Linux(Global One)
5.Подключения удаленных предприятий Компании в г. Иркутск, г. Усть-Кут, п. Маркока, п. Накын к корпоративной сети передачи голоса и данных с применением технологии Frame Relay - 2006г.
Платформы:Cisco(C3700, C1800), Nortel (Meridian 11C)
01.2002 - 01.2003, СТ “Алмазавтоматика” АК «АЛРОСА» г. Мирный Якутия
Ведущий инженер электронщик
- Эксплуатация магистральных и городских мультисервисных сетей связи(Nortel Networks, Cisco Systems)
- Развитие, интеграция в существующую сетевую архитектуру голосового сервиса (Nortel Meridian)
- Выполнение технических мероприятий по обеспечению
информационной безопасности корпоративных сервисов
Реализованные проекты:
1.Создание телекоммуникационных сетей на территориях производственных площадок Компании и перевод магистральных каналов передачи голоса и данных на оборудование Nortel Passport п. Анабар, г. Удачный, п. Айхал, п. Накын, г. Ленск, г. Мирный - 2003г.
Платформы:Nortel (Passport 6440, Passport 6420)
2.Участие в проекте создания конференцсвязи для Мирнинского ГОКа(40 абонентов), реализован специалистами “BELTEL”- 2003г.
Платформы:Nortel (Meridian 61 MICB), Windows NT Server
10.2000 - 01.2002, СТ “Алмазавтоматика” АК «АЛРОСА» г. Мирный Якутия
Инженер электроник
- Монтаж, настройка, эксплуатация оборудования корпоративной сети передачи голоса и данных(CiscoSystems, NortelNetworks)
- Тех.поддержка оборудования серверной группы (OS FreeBSD, Windows NT/2000)
Реализованные проекты:
1.Внедрение единой корпоративной почтовой системы для структурных предприятий АК «АЛРОСА» - 2001г.
Платформы:FreeBSD(Postfix)
2.Участие в проекте по организация магистральных спутниковых каналов на территории Западной Якутии между производственными площадками алмазодобывающих предприятий Компании (8 узлов) – 2000-2001г.
Платформы:Motorola
3.Участие в проекте создания корпоративной сети передачи голоса на базе оборудования Nortel Meridian (порядка 3000 портов). Организация межстанционных соединений по потокам PRI. Проект реализован специалистами “BELTEL”- 2000-2002г.
Платформы:Nortel(Meridian 11, Meridian 61)
06.1996 - 10.2000, ГУП «Сахааэроконтроль»
Инженер центра коммутации сообщений
- Монтаж, настройка и эксплуатация комплекса стационарной сети
авиационной связи(АФТН);
- Эксплуатация системы управления воздушным движением АС УВД "АЛЬФА";
- Проектирование, монтаж и администрирование ЛВС на базе ОС Windows NT,
обеспечение доступа в Интернет (50 пользователей);
Реализованные проекты:
1. Внедрение автоматизированной терминальной системы непрерывного оповещения о метеорологической информации (АТИС) АП г.Мирный -1999г.
Платформы:Windows NT Server (АТИС)
06.1993 - 06.1996, Мирнинское авиапредприятие АК «АЛРОСА», г. Мирный
Техник-радиоэлектроник
- Обеспечение бесперебойной работы оборудования радиолокационных и радионавигационных комплексов.
Дополнительная информация
Гражданство:
Россия
Разрешение на работу в странах:
Россия
Языки
Русский: Родной язык
английский: читаю профессиональную литературу
Ключевые навыки
Профессиональные навыки:
Анализ рынка телекоммуникаций;
Успешное ведение переговоров с интеграторами;
Написание технических заданий;
Участие в предпроектном обследовании;
Руководство проектами;
Cisco Systems(на уровне ССNP):
- Routing (RIP‚ EIGRP‚ OSPF‚ BGP)
- Swithing (Trunks, VLAN,VTP,STP‚ PVST+‚ MST)
- WAN ,LAN (TCP/IP, PPP, Frame Relay, ATM, HDLC, HSRP, VPN, NAT/PAT)
- Voice (VOIP, VoFR, QoS,ISDN PRI EDSS-1/QSIG,H.323,SIP)
- Troubleshooting
Nortel Passport(64xx,74xx):
-Trunkin, PORS, Voice Networking, Frame Relay, IP Routing
IP PBX Asterisk(установка, настройка и адаптация под нужды предприятия)
Операционные системы:
- FreeBSD,Linux (Postfix, Sendmail, Samba, Squid‚ Syslog, Apache, Ipfw, Bind, Radius, Tacacs, Mrtg)
- MS Windows 9х/ME/200x/XP
Прочие программные продукты: MS Visio,IBM Lotus Domino 7.0