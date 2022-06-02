v_ivanchikov

Владислав Иванчиков v_ivanchikovv_ivanchikov
24 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Manual QA Engineer/Тестировщик ПО
В 2021 году закончил специальность "Нанотехнологии и наноматериалы в электронике" в БГУИР. В декабре 2021 успешно прошел курсы по тестированию "QA Students Lab" в iTechArt. В данный момент нахожусь в поиске новых проектов.
- Знаю техники и виды тестирования и умею применять их на практике, изучил жизненные циклы тестирования и разработки ПО;
- Имею опыт по созданию тестовой документации и работе с баг- и тест-трекинговыми системами;
- Имею опыт анализа требований, функционального тестирования, тестирования API, тестирования совместимости, исследовательского тестирования;
- Уровень знания английского - С1.
Я против войны в Украине!