v_ivanchikov

Manual QA Engineer/Тестировщик ПО

В 2021 году закончил специальность "Нанотехнологии и наноматериалы в электронике" в БГУИР. В декабре 2021 успешно прошел курсы по тестированию "QA Students Lab" в iTechArt. В данный момент нахожусь в поиске новых проектов.

- Знаю техники и виды тестирования и умею применять их на практике, изучил жизненные циклы тестирования и разработки ПО;

- Имею опыт по созданию тестовой документации и работе с баг- и тест-трекинговыми системами;

- Имею опыт анализа требований, функционального тестирования, тестирования API, тестирования совместимости, исследовательского тестирования;

- Уровень знания английского - С1.