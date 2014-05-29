Сайты и интернет-магазины под ключ. Быстро, надежно, красиво и лояльно!

Создаю сайты и интернет-магазины под ключ: быстро (до 1 месяца), надежно (без багов и вечных ошибок), красиво (подобранный дизайн к Вашей тематике), лояльно (приемлемые цены, нормальное отношение к клиентам - без программного идиотизма).

Предоставляю надежный хостинг в США, Европе.

SEO оптимизация сайта, контекстная реклама.

Реализовано более 50 сайтов и интернет-магазинов.

Сайт - от 100 долларов.

Интернет-магазин - от 300 долларов

Хостинг для сайтов: 15 долл. в месяц

Хостинг для интернет-магазинов: 30 долл. в месяц

Срок изготовления сайта (до 1 месяца)

Срок изготовления интернет-магазина (до 2 месяцев)

Процедура работы:

1) Вы показываете ОДИН сайт, который Вам нравится;

2) Вам предоставляют 2 варианта дизайна на выбор;

3) Вы даете информацию, которую надо разместить на сайте (до 15 страниц бесплатно);

4) Вам предоставляют главную страницу для корректировки (цвет, положение элементов, форма элементов, фото, картинки) - структура главной уже нельзя менять!

5) Вам предоставляется весь сайт для редактирования (цвет, положение элементов и т.д.)

6) После подтверждения дизайна и наполненности сайта - подключение доменного имени;

7) Подключение социальных сетей;

8) Подключение различных приложений и виджетов (2 приложения из списка бесплатно);

9) Редактирования мобильной версии сайта;

10) Размещение сайта на своем хостинге;

11) SEO оптимизация сайта.

Не делаем:

- не разрабатываем сложные дизайнерские логотипы;

- не разрабатываем сервисные сайты и приложения.