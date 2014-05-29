Создаю сайты и интернет-магазины под ключ: быстро (до 1 месяца), надежно (без багов и вечных ошибок), красиво (подобранный дизайн к Вашей тематике), лояльно (приемлемые цены, нормальное отношение к клиентам - без программного идиотизма).
Предоставляю надежный хостинг в США, Европе.
SEO оптимизация сайта, контекстная реклама.
Реализовано более 50 сайтов и интернет-магазинов.
Сайт - от 100 долларов.
Интернет-магазин - от 300 долларов
Хостинг для сайтов: 15 долл. в месяц
Хостинг для интернет-магазинов: 30 долл. в месяц
Срок изготовления сайта (до 1 месяца)
Срок изготовления интернет-магазина (до 2 месяцев)
Процедура работы:
1) Вы показываете ОДИН сайт, который Вам нравится;
2) Вам предоставляют 2 варианта дизайна на выбор;
3) Вы даете информацию, которую надо разместить на сайте (до 15 страниц бесплатно);
4) Вам предоставляют главную страницу для корректировки (цвет, положение элементов, форма элементов, фото, картинки) - структура главной уже нельзя менять!
5) Вам предоставляется весь сайт для редактирования (цвет, положение элементов и т.д.)
6) После подтверждения дизайна и наполненности сайта - подключение доменного имени;
7) Подключение социальных сетей;
8) Подключение различных приложений и виджетов (2 приложения из списка бесплатно);
9) Редактирования мобильной версии сайта;
10) Размещение сайта на своем хостинге;
11) SEO оптимизация сайта.
Не делаем:
- не разрабатываем сложные дизайнерские логотипы;
- не разрабатываем сервисные сайты и приложения.
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