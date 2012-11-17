Контекстная реклама, поисковые системы

Создание рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Бегуне и GoogleAdWords. Продвижение в социальных сетях, тизерных сетях. Специализируюсь на контекстной рекламе.

Опыт в сфере интернет рекламы - 3 года.

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Услуги по контекстной рекламе:

Создание рекламной кампании, возможно, в короткие сроки.

Ведение и поддержка действующих кампаний.

Аудит уже запущенных кампаний.

Что включает в себя создание рекламной кампании?

- Анализ рекламируемого сайта;

- Составление портрета целевой аудитории;

- Подбор ключей на основе анализа сайта и портрета ЦА;

- Подбор смежных и дополнительных ключей;

- Написание высокоэффективных объявлений;

- Прогноз и оптимизация бюджета;

- Разработка стратегии показа рекламной кампании в зависимости от бюджета и целей.

Что включает в себя ведение кампаний?

- Составление отчетов по действующим кампаниям;

- Постоянный мониторинг эффективности кампаний;

- Отслеживание расхода бюджета;

- Выведение объявлений в спец. размещение.

Что включает в себя аудит кампании?

- Проверка текстов объявлений;

- Проверка ключей;

- Проверка цены клика и расхода бюджета;

- Проверка общих настроек кампании (регион, площадки и т.д.);

- Проверка стратегии.

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Стоимость каждого проекта рассчитывается индивидуально, исходя из величины рекламной кампании и поставленных целей.

Берусь за проекты с рекламным бюджетом от 3000руб.

Минимальная цена - от 1500 руб.

Пишите - отвечу в кратчайшие сроки.