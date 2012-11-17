Создание рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Бегуне и GoogleAdWords. Продвижение в социальных сетях, тизерных сетях. Специализируюсь на контекстной рекламе.
Опыт в сфере интернет рекламы - 3 года.
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Услуги по контекстной рекламе:
Создание рекламной кампании, возможно, в короткие сроки.
Ведение и поддержка действующих кампаний.
Аудит уже запущенных кампаний.
Что включает в себя создание рекламной кампании?
- Анализ рекламируемого сайта;
- Составление портрета целевой аудитории;
- Подбор ключей на основе анализа сайта и портрета ЦА;
- Подбор смежных и дополнительных ключей;
- Написание высокоэффективных объявлений;
- Прогноз и оптимизация бюджета;
- Разработка стратегии показа рекламной кампании в зависимости от бюджета и целей.
Что включает в себя ведение кампаний?
- Составление отчетов по действующим кампаниям;
- Постоянный мониторинг эффективности кампаний;
- Отслеживание расхода бюджета;
- Выведение объявлений в спец. размещение.
Что включает в себя аудит кампании?
- Проверка текстов объявлений;
- Проверка ключей;
- Проверка цены клика и расхода бюджета;
- Проверка общих настроек кампании (регион, площадки и т.д.);
- Проверка стратегии.
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Стоимость каждого проекта рассчитывается индивидуально, исходя из величины рекламной кампании и поставленных целей.
Берусь за проекты с рекламным бюджетом от 3000руб.
Минимальная цена - от 1500 руб.
Пишите - отвечу в кратчайшие сроки.