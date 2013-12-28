v_shlayfer

Вера Шлайфер v_shlayfer

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводчик (англ., рус., укр.)

Рабочие языки:

Английский, русский (родной), украинский

Тематика:

• Технический перевод (машиностроение)

• Общая тематика (общественные науки, искусствоведение, кинематограф и т.п.)

Образование:

2007-2011 – Запорожский национальный университет, специальность: «Английский язык и литература»

Опыт работы:

2008-настоящее время – Переводчик-фрилансер

• письменный перевод технической и общей тематики

• редактура текстов технической и общей тематики

• верстка документов в программе MS Word

2009-настоящее время – Рерайтер для новостных блогов

• перевод и написание статей различной тематики (гаджеты, Интернет-технологии, SEO, общая тематика)

2010-настоящее время – Внештатный переводчик в компании SDI Media Latvia

• письменный перевод текстов для озвучивания художественных фильмов (сериалов) и телевизионных фильмов (сериалов) научно-популярной тематики

Программное обеспечение:

• Пакет программ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

• Adobe Photoshop

• Trados

Параметры интернет-связи:

• Стационарный высокоскоростной канал (5 Мбит/с)

• Мобильный интернет (модем 236 Кбит/с) + ноутбук

Редактирование и Корректура
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от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#7989