Рабочие языки:
Английский, русский (родной), украинский
Тематика:
• Технический перевод (машиностроение)
• Общая тематика (общественные науки, искусствоведение, кинематограф и т.п.)
Образование:
2007-2011 – Запорожский национальный университет, специальность: «Английский язык и литература»
Опыт работы:
2008-настоящее время – Переводчик-фрилансер
• письменный перевод технической и общей тематики
• редактура текстов технической и общей тематики
• верстка документов в программе MS Word
2009-настоящее время – Рерайтер для новостных блогов
• перевод и написание статей различной тематики (гаджеты, Интернет-технологии, SEO, общая тематика)
2010-настоящее время – Внештатный переводчик в компании SDI Media Latvia
• письменный перевод текстов для озвучивания художественных фильмов (сериалов) и телевизионных фильмов (сериалов) научно-популярной тематики
Программное обеспечение:
• Пакет программ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Adobe Photoshop
• Trados
Параметры интернет-связи:
• Стационарный высокоскоростной канал (5 Мбит/с)
• Мобильный интернет (модем 236 Кбит/с) + ноутбук