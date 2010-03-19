v_zh

Владимир v_zh

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт описаний товаров автодиагностического оборудования

    Требуется качественный рерайт описаний товаров автодиагностического оборудования. Необходим грамотный специалист для обработки позиций с различных источников. Долговременное сотрудничество. В приложении - тестовое ТЗ.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазин ShopCMS

    Требуется сделать интернет магазин на скрипте ShopCMS. На главной - 2 блока по типу "Новинки" (6х2 и 6х3) примерно как: autoscaners.ru Меню - dhtml - пример: digitalshop.ru ЧПУ ссылок категорий и ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поисковый модуль требуется написать

    Требуется написать поисковый модуль по списку форумов phpBB3. Если искомого имени нету, то автоматом предлагается регистрация. Также надо придумать с их сортировкой (1,2,3,4,5 ...) Ещё есть работа по расширенной регистрационной ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установить форум phpBB3

    Необходимо установить обычный, стандартный форум на phpBB3. Добавить несколько модов. Портал. Чат. Предполагается закрытая регистрация. Далее возможна помощь в апдейтах, поддержке. Хостинг - VPS (виртуальный выделенный сервер).

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Мультифорум на скрипте phpBB3

    Ищется специалист, хорошо знающий phpBB3. Нужен аналог пуеии.ру Принципиальное отличие нашего мультифорума (хостинга форумов) - это будет родственная тематика всех его участников. Примерная структура шаблона форума-портала - иуыечз.нет Всё это реализуется ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад