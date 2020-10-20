Программист, создание и продвижение сайтов

Занимаюсь разработкой и продвижением сайтов более 10 лет.

Работаю преимущественно с движками 1C Битрикс и HostCMS.

Могу взяться как за разработку нового сайта, так и за доработку или редизайн существующего сайта.

Также занимаюсь продвижением сайтов, в моей команде есть так же дизайнеры SEO специалисты, копирайтеры, директологи, контент-менеджеры.