Программист, создание и продвижение сайтов
Занимаюсь разработкой и продвижением сайтов более 10 лет.
Работаю преимущественно с движками 1C Битрикс и HostCMS.
Могу взяться как за разработку нового сайта, так и за доработку или редизайн существующего сайта.
Также занимаюсь продвижением сайтов, в моей команде есть так же дизайнеры SEO специалисты, копирайтеры, директологи, контент-менеджеры.
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Портфолио
- Мир продуктов14 просмотров
- Электро-Петербург10 просмотров
- Крона Окна22 просмотра