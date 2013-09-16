va1982

Василий va1982

 
41 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Контент-редактор, администратор

Ищу работу контент-менеджера, дизайнера, координатора проэктов.

Имею более чем 10-летний опыт в Интернет.

Знаю Photoshop, Illustrator, весь пакет офисных программ, 1С.

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