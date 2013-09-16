Контент-редактор, администратор
Ищу работу контент-менеджера, дизайнера, координатора проэктов.
Имею более чем 10-летний опыт в Интернет.
Знаю Photoshop, Illustrator, весь пакет офисных программ, 1С.
Портфолио
- Искуственные бриллианты174 просмотра
- Каталог "ВТС"223 просмотра
- Рекламный постер "ВДВ" А3184 просмотра
- Еврофлаер "ВДВ"195 просмотров
- Каталог обуви New Balance197 просмотров
- Каталог обуви New Balance184 просмотра
- Еврофлаер "Земан"177 просмотров
- Еврофлаер "Земан"176 просмотров
- Каталог спортивной обуви New Balance178 просмотров
- Лазертаг-Клуб ВДВ220 просмотров
- Линия Огня - Внеаренный лазертаг клуб171 просмотр