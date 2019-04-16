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Верстка адаптивных сайтов различных тематик. Правка кода и редактирование контента действующих сайтов. Профессиональное знание html, css, jquery.Наполнение сайтов контентом, seo данными, тестирование сайтов по ТЗ, написание инструкций пользователя. Верстка css html на платформах OpenCart, WordPress, Bitrix и др.

Фотография, дизайн, ретушь выпускных альбомов, портретов, коллажей, школы, садики, техникумы. Предметная фотосъёмка и др.Фотография, дизайн, ретушь выпускных альбомов, портретов, коллажей, школы, садики, техникумы. Предметная фотосъёмка и др.