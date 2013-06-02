Независимый финансовый консультант

Практикующий независимый финансовый консультант. Международный частный инвестор. Член международной ассоциации финансового планирования Financial Planning Association (FPA®). Глубокое понимание принципов распределения активов и различных стратегий управления инвестиционным портфелем. Более 5 лет опыта в финансовом планировании, разработки инвестиционных портфелей и инвестиций через международных финансовых посредников, таких как, иностранные брокеры, международные страховые компании и банки. Автор и ведущий семинаров о финансовой грамотности.

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