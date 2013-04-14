Отзывы заказчиков
$10
8 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
7 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
12 лет назад
Сделали с Валерием второй проект по разработке логотипа, все здорово! Рекомендую как честного и пунктуального партнера.
$10
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Все отлично. Вместо 1-2 вариантов логотипа, было предложено аж 6! Файлы получил во всех форматах, очень доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен. Задание интересное, оплата своевременная, Рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
Валерий создал логотип транспортной компании, сделал все отлично и по сроку оперативно. Рекомендую
Ответный отзыв
Четко определил поставленную задачу. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.