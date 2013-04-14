vaalera

Валерий Балан vaalera

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

up-studio
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Нужна разработка логотипа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Sergey2011
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
7 баллов
12 лет назад
Разработка баннера и логотипа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
welldesign
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Создание логотипа строительной компании
Сделали с Валерием второй проект по разработке логотипа, все здорово! Рекомендую как честного и пунктуального партнера.
Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Логотип для печати на наружной рекламе
WordPress
Все отлично. Вместо 1-2 вариантов логотипа, было предложено аж 6! Файлы получил во всех форматах, очень доволен. Рекомендую!
Сотрудничеством остался доволен. Задание интересное, оплата своевременная, Рекомендую!
Ответный отзыв
welldesign
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Создание логотипа транспортной компании
Валерий создал логотип транспортной компании, сделал все отлично и по сроку оперативно. Рекомендую
Четко определил поставленную задачу. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв