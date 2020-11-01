vaaleriaat_smm

SMM-специалист, упаковка и продвижение в Instagram

Здравствуйте! Меня зовут Валерия и я являюсь SMM-специалистом. Хотела бы предложить Вам свои услуги по созданию контент-плана и продвижению бизнес-аккаунта. Заинтересована в сотрудничестве с Вами. Есть навык, желание и время.

 Этапы работы :

1) ТЗ и анализ ЦА и конкурентов

2) Дизайн-проект

3) Правки

4) Оформление шапки и актуальных сторис

5) Утверждение

5) Начало выкладки постов

6) Продвижение

 Преимущества работы со мной :

• Пунктуальность и ответственное отношение

• Профессионализм - выполнение работы на высшем уровне

• Современный и свежий взгляд

• Всегда на связи

• Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ

Разбор аккаунта бесплатно! Буду рада обсудить более подробно детали.

Заранее благодарю за ответ.

Хорошего дня! ☀