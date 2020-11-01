vaaleriaat_smm

SMM-специалист, упаковка и продвижение в Instagram
Здравствуйте! Меня зовут Валерия и я являюсь SMM-специалистом. Хотела бы предложить Вам свои услуги по созданию контент-плана и продвижению бизнес-аккаунта. Заинтересована в сотрудничестве с Вами. Есть навык, желание и время.
Этапы работы:
1) ТЗ и анализ ЦА и конкурентов
2) Дизайн-проект
3) Правки
4) Оформление шапки и актуальных сторис
5) Утверждение
5) Начало выкладки постов
6) Продвижение
Преимущества работы со мной:
• Пунктуальность и ответственное отношение
• Профессионализм - выполнение работы на высшем уровне
• Современный и свежий взгляд
• Всегда на связи
• Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ
Разбор аккаунта бесплатно! Буду рада обсудить более подробно детали.
Заранее благодарю за ответ.
Хорошего дня! ☀
Действие аккаунта приостановлено!