SMM-менеджер/Контент-мейкер/Сторис-мейкер/Копирайтер

👉 Составлю контент-план для ленты и сторис, в том числе уникальные тексты, УТП и офферы, проведение розыгрышей;

👉 Создам контент в соответсвии с планом;

👉 Создам креативы для таргетированой рекламы и розыгрышей;

👉 Организую фото- и видеоъемки + обработка материала (подготовка референсов, отбор и согласование моделей, написание сопровождающих текстов, наложение звука, монтаж, нарезка и т.д.);

👉 Коммуникация с инфлюенсерами - подбор, согласование условий сотрудничества, контроль и анализ результативности.