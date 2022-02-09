Привет ッ
С радостью сделаю дизайн для вашего проекта.
Услуги
Дизайн & Верстка Tilda/Webflow
▫ Лендинги
▫ Интернет-магазины
▫ Информационные сайты
▫ Корпоративные сайты
Этапы работы
1. Обсуждение проекта/этапов, бриф.
2. Выбор в качестве исполнителя, безопасная сделка или предоплата.
3. Информационная архитектура. Описываю цели/последовательность блоков.
4. Набрасываю примерное видение дизайна (мудборд).
5. Структура сайта/прототип.
6. Дизайн-макет.
7. Адаптивный дизайн.
Согласование на каждом этапе.
Адекватное количество правок.
Оплата $
▫ Безопасный платеж (Личность подтверждена)
▫ Банковский перевод на карту Visa ( Белгазпромбанк/Беларусбанк), MasterCard (Альфа-банк)
▫ Другое подходящее решение
Работаю через частичную предоплату или безопасную сделку.
Это гарантия вам и мне, что мы настроены работать над проектом.
Контакты
Telegram/WhatsApp: @anna_vab
E-mail: [email protected]