UX/UI дизайнер

Привет ッ

С радостью сделаю дизайн для вашего проекта.

Услуги

Дизайн & Верстка Tilda/Webflow

▫ Лендинги

▫ Интернет-магазины

▫ Информационные сайты

▫ Корпоративные сайты

Портфолио

Этапы работы

1. Обсуждение проекта/этапов, бриф.

2. Выбор в качестве исполнителя, безопасная сделка или предоплата.

3. Информационная архитектура. Описываю цели/последовательность блоков.

4. Набрасываю примерное видение дизайна (мудборд).

5. Структура сайта/прототип.

6. Дизайн-макет.

7. Адаптивный дизайн.

Согласование на каждом этапе.

Адекватное количество правок.

▫ Безопасный платеж (Личность подтверждена)

▫ Банковский перевод на карту Visa ( Белгазпромбанк/Беларусбанк), MasterCard (Альфа-банк)

▫ Расчетный счет ИП

▫ Другое подходящее решение

Работаю через частичную предоплату или безопасную сделку.

Это гарантия вам и мне, что мы настроены работать над проектом.

Контакты

Telegram/WhatsApp: @anna_vab

E-mail: [email protected]