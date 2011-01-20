Резюме копирайтера.

Копирайтер.

1. 73 года

2. Украина, г.Запорожье, ул. 40 лет СУ, 66 кв.167

3. [email protected]

Образование

1. 1952 -1954 Учеба в РУ №8 Электромонтер.

2. 1960 – 1962 Курсы рабочих корреспондентов при областной газете.

3. 1963 – 1967 Индустриальный техникум г. Запорожье. Электромеханик

4. 2010г,- курс копирайтинга Юлии Волкодав * Начальный»

Опыт работы,

1. 1954 1967 г. – Днепровский алюминиевый завод. Электромонтер.

2. 1960 – 1967г. – Нештатный корреспондент газеты «Индустриальное Запорожье»

3. 1967 - 1990г. - «Южтрансэнерго» Мастер, Прораб.

4. 1990 – 2010 проектная фирма «Инжсервиспроект» Главный инженер.

Профессиональный опыт

1. Работа нештатным рабочим корреспондентом.

2. Размещение статей на биржах

3. Пишу копирайты, рерайты, статьи на сайты

Портфолио копирайтера.

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