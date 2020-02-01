Стихи на все случаи жизни.

Ветер бросал, пропахшие дымом, клочья воздуха в лицо уставшего всадника. Был полдень. Вдалеке, на взгорье в голубой дымке, как мираж, парил замок. Казалось, вот он, наддай и через час будешь у ворот, но впереди, зелёным морем, кипели кроны деревьев – в низине, у предгорья, раскинулся лес. Даже в полуденную жару там было темно, сыро и холодно и поэтому лишь туман находил это место привлекательным. Дорога, превращаясь в тропу, потекла вниз. Всадник остановил коня и, прищурившись, глядя вдаль, зашевелил губами – он читал молитву. Заодно он разглядел, трёх стройных танцовщиц, круживших над угловатыми крышами замка– это были дымы от костров. Девять вёсен назад, голодные красные драконы, пожирая друг друга, превратили весь Старый город в пепел. Уцелевшие жители, стоя на этом же месте, смотрели, как в небо, на чёрных конях, уносились души их родных – это не пожар - успокоился всадник и слегка пришпорил коня.

Человек, не знающий языка леса, становится его учеником, хороший ученик становится охотником, плохой – добычей. Чтобы пройти через лес, окружавший замок, нашему всаднику требовалось, примерно, пять часов,

случайному страннику – целая жизнь. Лес не был жестоким, он был одиноким в своём величии и с радостью заключал в свои объятия несчастных искателей лучшей доли, ну а всех родившихся под сенью его могучих дубов, он знал по именам. Он знал, что всадник этот, граф Вудмар ап Вайларт – учёный и в тоже время постановщик мистических пьес в храме, изобретатель и целитель, один из владельцев замка наверху, спешит к своей любимой, юной жене Элаизе. В. Багарт "Орден Спящих

"Сегодня Мише десять лет

Он самый лучший, лучше нет!

Он в школе учится, как надо

Учителя за Мишу рады

Друзья у Миши высший класс

Ждёт торт уже давно всех вас!.

Михаилу пятьдесят

Что все мудрости гласят?

Что друзей на юбилеи

Только лучших пригласят

Михаил, мы скажем вам,

Вы юны не по годам

Продолжайте в том же духе

Покорять прекрасных дам!