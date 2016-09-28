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Андрей
vadesign
vadesign
40 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Андрей
andrey784
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
32 отзыва
$5
10 баллов
9 лет назад
Подготовить для печати макеты визиток и конвертов
Выполнено быстро и качественно, буду обращаться еще. Спасибо.
Четко поставленная задача, адекватная обратная связь. Приятно работать с данным заказчиком.
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Отзывы заказчиков
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