Привет! Я веб-дизайнер c опытом работы более 7 лет.
Имею навыки в большом спектре дизайн-услуг, а точнее:
- дизайн-проектирование (UX) и дизайн-интерфейсы (UI);
- видеодизайн и анимации;
- проекты в сфере инфографики и векторной графики;
- разработка фирменных логотипов и баннеров;
- оформление аккаунтов в различных социальных сетях;
- 3D-графика и 2D-графика;
Свободно владею HTML и CSS, иногда верстаю свои работы самостоятельно.
В работе применяю накопленные знания по маркетингу (пишу реальные тексты в дизайне) и SEO (оптимизирую проект
на стадии проектирования). Вижу грань, между красивым и продающим.
Могу работать в…
- Figma
- Cinema4D
- 3D Studio MAX
- Photoshop
- CorelDRAW
- Illustrator
- Flash
- GIMP
- HTMLPUG и CSSSCSS
Выполню работу быстро, качественно,отвечу на все вопросы и буду готов вносить правки!