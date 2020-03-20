Веб-дизайнер c опытом работы более 7 лет

Привет! Я веб-дизайнер c опытом работы более 7 лет.

Имею навыки в большом спектре дизайн-услуг, а точнее:

- дизайн-проектирование (UX) и дизайн-интерфейсы (UI);

- видеодизайн и анимации;

- проекты в сфере инфографики и векторной графики;

- разработка фирменных логотипов и баннеров;

- оформление аккаунтов в различных социальных сетях;

- 3D-графика и 2D-графика;

Свободно владею HTML и CSS, иногда верстаю свои работы самостоятельно.

В работе применяю накопленные знания по маркетингу (пишу реальные тексты в дизайне) и SEO (оптимизирую проект

на стадии проектирования). Вижу грань, между красивым и продающим.

Могу работать в…

- Figma

- Cinema4D

- 3D Studio MAX

- Photoshop

- CorelDRAW

- Illustrator

- Flash

- GIMP

- HTMLPUG и CSSSCSS

Выполню работу быстро, качественно,отвечу на все вопросы и буду готов вносить правки!