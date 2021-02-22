Ссылочное продвижение
Опыт в линкбилдинге с 2013 года. Выполнено более 1000 проектов самых разнообразных тематик.
Размещение ссылок:
- в комментариях к блогам,
- на форумах,
- сайтах вопросов-ответов,
- трастовых каталогах.
Возможно работа с серыми тематиками (гемблинг, essay, адалт).
Сайты-доноры выбираются по согласованию с заказчиком под определенные критерии. Возможно выборка под DR (Ahrefs), трасту и спаму (по CheckTrust), ИКС, TF (Trust Flow).
По желанию заказчика можно сделать аудит ссылочной массы конкурентов по Ahrefs.
Перед началом работы делаю краткий аудит сайта и даю свои рекомендации по наращиванию ссылочной массы.
Возможно также комплексное продвижение сайта.
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