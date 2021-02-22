Ссылочное продвижение

Опыт в линкбилдинге с 2013 года. Выполнено более 1000 проектов самых разнообразных тематик.

Размещение ссылок:

в комментариях к блогам,

на форумах,

сайтах вопросов-ответов,

трастовых каталогах.

Услуги аутрича (размещение по согласованию с владельцами сайтов). Пример сайта https://imarry.su/

Возможно работа с серыми тематиками (гемблинг, essay, адалт).

Сайты-доноры выбираются по согласованию с заказчиком под определенные критерии. Возможно выборка под DR (Ahrefs), трасту и спаму (по CheckTrust), ИКС, TF (Trust Flow).

По желанию заказчика можно сделать аудит ссылочной массы конкурентов по Ahrefs.

Перед началом работы делаю краткий аудит сайта и даю свои рекомендации по наращиванию ссылочной массы.

Возможно также комплексное продвижение сайта.