Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Разговорный
Компьютерные навыки: Профессиональный пользователь. Теоретические знания основ тестирования.
Программирование: Уверенные знания HTML и CSS, основы JavaScript; базовые знания Python и jQuery; Web-дизайн.
Операционные системы: MS Windows 95/98/ME/2000/XP;
Дополнительно: Microsoft Office, Coral, Adobe Photoshop.
Дополнительная информация
Дополнительные сведения: Имею огромное желание стать специалистом в IT сфере. Внимательный, усидчивый, легко обучаемый, без вредных привычек, настойчивый, коммуникабельный, ответственный, быстро нахожу общий язык с новыми людьми. Любыми способами достигаю поставленных целей. Умею работать как в одиночку так и в команде. Быстро учусь, приспосабливаюсь к новому. Согласен работать за минимальную ЗП.