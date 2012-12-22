HTML, CSS, Java Script, JQuery

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Разговорный

Компьютерные навыки: Профессиональный пользователь. Теоретические знания основ тестирования.

Программирование: Уверенные знания HTML и CSS, основы JavaScript; базовые знания Python и jQuery; Web-дизайн.

Операционные системы: MS Windows 95/98/ME/2000/XP;

Дополнительно: Microsoft Office, Coral, Adobe Photoshop.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения: Имею огромное желание стать специалистом в IT сфере. Внимательный, усидчивый, легко обучаемый, без вредных привычек, настойчивый, коммуникабельный, ответственный, быстро нахожу общий язык с новыми людьми. Любыми способами достигаю поставленных целей. Умею работать как в одиночку так и в команде. Быстро учусь, приспосабливаюсь к новому. Согласен работать за минимальную ЗП.