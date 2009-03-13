vadim-version

Профессианально владею Adobe Photoshop , Adobe Illustrator. Занимаюсь обработкой фотографии (ретушь, создание колажей, художественная обработка). Рисование на планшете (хобби). Работал в "Ярком Мире" в качестве дизайнера. Сейчас работаю с частными заказами, так же редактирую фотографии для шеф-фотографа "Geometria.ru" Максима Гарибальди. Последней работой является обработка фотосессии (12 фотографий) для одного из лучших клубов Санкт-Петербурга ("Маэстро"), обработка фотографии для рекламы ресторана "Сардина"(СПб), создание рекламных буклетов для компании "Фаэтон".