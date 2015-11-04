Менеджер интернет рекламы.

Настройка контекстной рекламной кампании Подбор ключевых слов для настройки контекстной рекламной кампании;Подбор минус-слов для отдельных ключевых слов и для всей кампании в целом;Выбор оптимальных параметров для рекламной кампании (время показа, регионы показа, места показа);Подбор целевых страниц для рекламной кампании;Расчет оптимального бюджета контекстной рекламной кампании;Составление объявлений для рекламной кампании.Управление Вашей контекстной рекламной кампанией Аудит Вашей контекстной рекламной кампании Опыт работы. Сертифицированный специалист Google Adwords