При заказе логотипа визитка в ПОДАРОК!!!
Доброго времени суток!
Опыт работы в графическом дизайне более 7 лет. На фрилансе относительно не давно, но пусть вас это не смущает, за плечами богатейший опыт студийной работы.
Я готов предложить Вам услуги по разработке логотипов, фирменных стилей, созданию бренд- и гайд-буков, а так же полиграфических материалов. Работаю до полного утверждения проекта!
Цена обсуждается после заполнения брифа (бриф высылаю).
Работаю по 50% предоплате. Стандартные сроки на разработку логотипа - 2-3 дня.
При заказе дизайна у меня вы получаете:
- Индивидуальный подход
- Порядочность и соблюдение сроков
- Бонусы при заказе логотипа
- Скидки постоянным клиентам
С уважением, Вадим
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