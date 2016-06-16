vadim_deripaskin

Вадим vadim_deripaskin

 
36 летКиргизия/Бишкек
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
При заказе логотипа визитка в ПОДАРОК!!!

Доброго времени суток! 

Опыт работы в графическом дизайне более 7 лет. На фрилансе относительно не давно, но пусть вас это не смущает, за плечами богатейший опыт студийной работы. 

Я готов предложить Вам услуги по разработке логотипов, фирменных стилей, созданию бренд- и гайд-буков, а так же полиграфических материалов. Работаю до полного утверждения проекта!

Цена обсуждается после заполнения брифа (бриф высылаю).

Работаю по 50% предоплате. Стандартные сроки на разработку логотипа - 2-3 дня.

При заказе дизайна у меня вы получаете:

  • Индивидуальный подход
  • Порядочность и соблюдение сроков
  • Бонусы при заказе логотипа
  • Скидки постоянным клиентам
Если Вам понравились мои работы и условия сотрудничества- обращайтесь.

С уважением, Вадим

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