При заказе логотипа визитка в ПОДАРОК!!!

Доброго времени суток!

Опыт работы в графическом дизайне более 7 лет. На фрилансе относительно не давно, но пусть вас это не смущает, за плечами богатейший опыт студийной работы.

Я готов предложить Вам услуги по разработке логотипов, фирменных стилей, созданию бренд- и гайд-буков, а так же полиграфических материалов. Работаю до полного утверждения проекта!

Цена обсуждается после заполнения брифа (бриф высылаю).

Работаю по 50% предоплате. Стандартные сроки на разработку логотипа - 2-3 дня.

При заказе дизайна у меня вы получаете:

Индивидуальный подход

Порядочность и соблюдение сроков

Бонусы при заказе логотипа

Скидки постоянным клиентам

Если Вам понравились мои работы и условия сотрудничества- обращайтесь.

С уважением, Вадим